Glasen človek je lahko za psa vir stresa

Pes ne razume glasnega govorjenja tako kot človek. Če nekdo govori zelo glasno, nenadoma zakriči ali se hitro približa, lahko pes takšno vedenje zazna kot grožnjo, še posebej, če je že sicer bolj občutljiv. Raziskava, objavljena v reviji Frontiers in Veterinary Science, je pokazala, da lahko strah in stres pri psih sprožijo tudi običajni zvoki v gospodinjstvu. Raziskovalci so preučili odzive 386 lastnikov psov in ugotovili, da ljudje pogosto podcenjujejo, kako močno se njihov pes na hrup v resnici odziva. Med zvoki, ki so jih lastniki navedli kot sprožilce, so bili tudi glasni človeški glasovi, obiskovalci, premikanje pohištva in dogajanje v drugih prostorih.

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Nekateri psi so na hrup še posebej občutljivi

Ni mogoče reči, da določena pasma ne prenaša glasnih ljudi. Občutljivost je zelo individualna in je odvisna tudi od značaja, izkušenj, starosti ter zdravstvenega stanja psa. Kljub temu so raziskave pokazale, da se občutljivost na hrup med pasmami razlikuje. Med bolj občutljivimi so bili v eni od raziskav norveški buhund, irski mehkodlaki pšenični terier in lagotto romagnolo. Pri tem je pomembno, da pasme ne označujemo prehitro. Tudi zelo družaben pes lahko postane prestrašen, če ga nekdo nenadoma preseneti z glasnim glasom ali ga v hrupnem okolju sili v stik.

icon-expand Nekateri psi so na hrup še posebej občutljivi FOTO: Adobe Stock

Kako pes pokaže, da mu je neprijetno?

Največja napaka je pogosto v tem, da lastnik znakov ne prepozna. Pes namreč ni nujno agresiven ali glasen, ko ga je strah. Pogosto naredi ravno nasprotno – poskuša se umakniti. Med značilnimi znaki so: - umikanje ali skrivanje, - tresenje, - sopihanje, - lizanje ustnic, - zehanje, - spuščena ušesa, - otrdelost telesa, - nemirno sprehajanje, - cviljenje ali lajanje. Po podatkih Veterinarske fakultete Univerze v Kaliforniji, Davis, so lahko med znaki tesnobe tudi obračanje glave stran, lizanje ustnic in spuščanje glave. Posebej pomembno je, da lastnik ne gleda samo na lajanje, temveč na celotno telesno govorico psa.

icon-expand Največja napaka je pogosto v tem, da lastnik znakov ne prepozna. FOTO: Adobe Stock

Glasno pozdravljanje lahko občutljivega psa še dodatno obremeni

Ko pridejo v hišo gostje, se lahko hitro zgodi, da želijo psa vsi naenkrat pozdraviti. Nekdo ga pokliče, drugi ga boža, tretji govori glasneje, pes pa nima možnosti, da bi se umaknil. Pri občutljivem psu je veliko boljša rešitev, da mu omogočimo miren prostor. Če se umakne pod mizo, na svoje ležišče ali v drug prostor, ga ni treba vleči nazaj med ljudi. Veterinarska fakulteta Univerze v Kaliforniji, Davis, pri prestrašenih psih priporoča predvsem prepoznavanje sprožilcev in njihovo začetno izogibanje, saj tako psu omogočimo, da se umiri, preden se začne načrtno navajanje na težavo.

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Kričanje na psa je ena najslabših rešitev

Če pes zaradi strahu laja, beži ali se skriva, kričanje nanj praviloma ne bo pomagalo. Prav nasprotno, glasen odziv človeka lahko strah še okrepi. Pri prestrašenem psu je pomembno, da ostanemo mirni in mu omogočimo dovolj prostora. Če je sprožilec mogoče nadzorovati, ga je bolje postopoma navajati nanj pri tako nizki intenzivnosti, da se pes še ne odzove s strahom. Pri tem pristopu ne gre za to, da psa preprosto izpostavimo hrupu in čakamo, da se ga bo navadil. Veterinarska fakulteta Univerze v Kaliforniji, Davis, pri odpravljanju vedenjskih težav priporoča postopno zmanjševanje občutljivosti in povezovanje neprijetnega dražljaja s pozitivno izkušnjo.

icon-expand Pozornost je potrebna predvsem pri nenadni spremembi vedenja. FOTO: Profimedia

Pozornost je potrebna predvsem pri nenadni spremembi vedenja

Če je bil pes prej sproščen, nenadoma pa ga začnejo motiti zvoki, obiskovalci ali glasni ljudje, ni dobro vsega pripisati njegovemu značaju. Občutljivost na hrup je lahko povezana tudi z bolečino ali drugimi zdravstvenimi težavami. Zato je pri nenadni spremembi vedenja smiselno preveriti tudi zdravstveno stanje psa. Pomembno je tudi, da psa zaradi strahu ne kaznujemo. Raziskava v reviji Frontiers in Veterinary Science opozarja, da lahko napačno razumevanje strah vzbujajočega vedenja prispeva k večjim vedenjskim težavam. Pes, ki se umika pred glasnim človekom, torej ni nujno tečen, neposlušen ali nevzgojen. Morda samo sporoča, da mu je okolje preveč intenzivno. Ko mu omogočimo mir, prostor in predvidljivost, mu damo nekaj, kar v takem trenutku potrebuje veliko bolj kot glasno spodbujanje – občutek varnosti.

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