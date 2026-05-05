V noči s četrtka na petek se je v bližini Kranja zgodila nenavadna in nevarna prometna nesreča, ki bi se brez hitrega posredovanja policije in njihovega štirinožnega pomočnika lahko končala tragično. Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo ob cesti.
Policisti so na kraju nesreče našli poškodovan avtomobil, ki je po trku še približno 30 metrov drsel ob ograji in se nato ustavil. Voznik v vozilu ni bil prisoten, prav tako ga ni bilo v bližini.
Kasneje se je izkazalo, da je moški po trčenju zapustil avtomobil in nekako končal v reki Savi. Zaradi teme, zaraščene brežine in nizkih temperatur bi ga policisti brez dodatne pomoči zelo težko našli.
V iskanje so zato vključili policijskega psa, triletnega belgijskega ovčarja, ki ima za seboj manj kot leto terenskih izkušenj. Kljub temu je s svojim izostrenim vohom hitro zaznal sled in policiste popeljal po strmi, spolzki in zaraščeni brežini proti reki.
Ko so dosegli breg Save, je pes začel vztrajno lajati in s tem nakazoval, da je oseba v neposredni bližini – nižje, v vodi. Eden od policistov je moškega nato izvlekel iz hladne vode.
Belgijski ovčar, zlasti sorta malinois, je pasma, ki je po vsem svetu izjemno cenjena zaradi svoje inteligence, delovne vneme in izjemne zbranosti. Zaradi teh lastnosti se pogosto uporabljajo v policijskih in vojaških enotah za iskanje pogrešanih oseb, odkrivanje prepovedanih snovi ali varovanje. So zelo energični psi, ki potrebujejo veliko fizične in mentalne stimulacije, odlikujejo pa jih tudi hitra učljivost ter močna navezanost na vodnika.
Reka Sava je najdaljša slovenska reka in predstavlja pomembno naravno ter gospodarsko arterijo države. Izvira v Julijskih Alpah iz dveh izvirov, Save Dolinke in Save Bohinjke, ki se združita pri Radovljici. Poleg tega, da je ključna za oskrbo z vodo in proizvodnjo električne energije v številnih hidroelektrarnah, ima reka tudi velik ekološki pomen, saj predstavlja življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste, hkrati pa je pomembna tudi za rekreacijo in turizem.
