V noči s četrtka na petek se je v bližini Kranja zgodila nenavadna in nevarna prometna nesreča, ki bi se brez hitrega posredovanja policije in njihovega štirinožnega pomočnika lahko končala tragično. Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo ob cesti.

Policisti so na kraju nesreče našli poškodovan avtomobil, ki je po trku še približno 30 metrov drsel ob ograji in se nato ustavil. Voznik v vozilu ni bil prisoten, prav tako ga ni bilo v bližini.

Kasneje se je izkazalo, da je moški po trčenju zapustil avtomobil in nekako končal v reki Savi. Zaradi teme, zaraščene brežine in nizkih temperatur bi ga policisti brez dodatne pomoči zelo težko našli.

V iskanje so zato vključili policijskega psa, triletnega belgijskega ovčarja, ki ima za seboj manj kot leto terenskih izkušenj. Kljub temu je s svojim izostrenim vohom hitro zaznal sled in policiste popeljal po strmi, spolzki in zaraščeni brežini proti reki.

Ko so dosegli breg Save, je pes začel vztrajno lajati in s tem nakazoval, da je oseba v neposredni bližini – nižje, v vodi. Eden od policistov je moškega nato izvlekel iz hladne vode.

Več v prispevku!