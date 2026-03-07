Kot piše National Geographic, so mačke po naravi krepuskularne živali, kar pomeni, da so najbolj aktivne ob mraku in zori. Tudi domače mačke ohranijo ta ritem, zato se njihova energija prebudi ravno takrat, ko ljudje spimo. Njihov biološki nagon je usmerjen v lov, opazovanje in gibanje v času, ko je plen najbolj aktiven.

BBC Earth navaja, da mačke čez dan prespijo tudi do 16 ur, kar pomeni, da se energija kopiči. Če nimajo dovolj stimulacije, igre ali interakcije, se ta energija sprosti ponoči v obliki teka, skakanja, lovljenja senc in igranja z naključnimi predmeti. Mačke ponoči zaznajo tudi več dražljajev, zvoke, premike, sence, kar aktivira njihov lovski nagon. Tudi najmanjši šum lahko sproži nenaden izbruh teka, ki ga lastniki pogosto opisujejo kot zoomies.

PetMD poroča, da lahko na nočno aktivnost vplivajo tudi spremembe v rutini, kot so pozni obroki, premalo dnevne igre ali stres v okolju. Mačke so izjemno občutljive na spremembe, zato lahko že majhna motnja povzroči več nočnega nemira.