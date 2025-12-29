Zakaj si psi ližejo tace

Psi si, podobno kot mačke, lahko občasno ližejo tace kot del skrbi zase. Če opazite, da si vaš pes občasno liže tace, potem verjetno ni razloga za skrb, a če to počne pogosto, morate vsekakor ukrepati.

Lizanje tačk lahko nakazuje na zdravstvene težave

Če menite, da to vedenje za vašega ljubljenčka ni značilno, je prvi korak, da ugotovite, ali za takšno početje obstaja zdravstveni razlog. Psi si pogosto ližejo tace, če jih te srbijo, so razdražene ali boleče.

icon-expand Lizanje tačke lahko nakazuje na zdravstvene težave, ni pa nujno. FOTO: Shutterstock

'Poškodba šape ali tujek v njej lahko pojasni nenadno obsedenost s svojimi tačkami. Morda je na sprehodu stopil na nekaj, kar mu povzroča nelagodje, na primer oster predmet ali vroča tla. Ali pa ga je pičila ali ugriznila žuželka ali druga žival. Lahko, da se je v tačko zataknil delec, ki ga je potrebno odstraniti. Tujki, kot je kamenček, se lahko zapičijo v šape in povzročijo draženje.

Preverite, ali gre za resnejšo težavo, kot je cista ali tumor

Druga možnost je, da ima vaš pes cisto ali tumor. Lahko gre tudi za artritis ali poškodbo mehkega tkiva ali kosti šape. Slednjega najverjetneje ne boste videli s prostim očesom. Če se pes osredotoča na eno taco bolj kot na druge, potem gre bolj verjetno za poškodbo šape, tujek ali izrastek. Vendar lahko te težave zlahka prizadenejo več kot eno taco hkrati.

Pogost vzrok lizanja tačk je tudi alergijska reakcija in srbečica

Zelo pogost vzrok oblizovanja tac za olajšanje pri psih so tudi alergije. Te pogosto povzročijo srbenje ali draženje blazinic tačk, zaradi česar si žival za olajšanje liže tace. Ni neobičajno, da psi razvijejo bakterijske ali glivične okužbe tac, kar pomeni, da potrebujejo obisk veterinarja. Te okužbe se lahko pojavijo kot posledica alergij ali pa drugih neznanih razlogov. Ko si pes pogosto liže tace, te ostanejo vlažne in so tako bolj dovzetne za razvoj bakterij in glivic. Okužbe z zunanjimi zajedavci, kot so bolhe, garje ali gliste, prav tako povzročajo srbenje.

Kaj storiti, če si vaš pes pogosto liže tace

Če vas to pasje vedenje skrbi, si najprej natančno oglejte njegove tačke. Preglejte zgornje in spodnje dele stopal, kremplje ter preostale bolj skrite dele. Preverite morebitne tujke, ureznine, modrice, krvavitve, otekline, rdečino, kraste, izcedek, zlomljene kremplje in karkoli drugega, kar je videti nenormalno. Ne glede na to, ali ste našli karkoli nenavadnega ali ne, je pomembno, da obiščete veterinarja. Če zdravstveni razlog za omenjeno početje ne obstaja, potem ima vaš pes najverjetneje vedenjsko težavo.

icon-expand Če vas to pasje vedenje skrbi, si najprej natančno oglejte njegove tačke. FOTO: Dreamstime

Vedenjske težave in lizanje tačk

Če so bili vsi zdravstveni problemi izključeni, kar bo potrdil obisk pri veterinarju, do lizanja šap prihaja zaradi vedenjskih razlogov, čeprav so ti veliko manj pogosti. Morda je živali preprosto dolgčas. Ali pa je lahko to znak stresa, strahu ali tesnobe.

Morda je vašemu psu dolgčas

Lizanje tačk se je morda začelo zaradi dolgčasa in se je nato razvilo v navado, ki je za vašega psa postala sproščujoča ali zadovoljujoča. Preprost način za reševanje te težave je, da ga zamotite. Večkrat ga peljite na sprehod, pogosteje se igrajte z njim in mu ponudite igrače, ki bodo ga odvrnile od neželenega početja.

Kaj morate vedeti o tej težavi?

- Sprememba vedenja zahteva čas, potrpežljivost in doslednost. - Trik, s katerim psa odvrnete od lizanja šap, je, da jih namažete z nečim grenkim, vendar ne strupenim ali nevarnim - Če potrebujete dodatno pomoč, razmislite o sodelovanju s pasjim trenerjem ali drugim strokovnjakom za vedenje živali

