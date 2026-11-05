Marsikateri lastnik psa je že opazil, da njegov štirinožni prijatelj med gledanjem televizije nenadoma postane nenavadno pozoren. Nekateri psi pritečejo pred zaslon, drugi nagnejo glavo, tretji celo zalajajo na živali, ki se pojavijo v programu. Dolgo je veljalo prepričanje, da psi televizijsko sliko dojemajo le kot bežno premikajočo se svetlobo, vendar raziskave kažejo, da je zgodba precej bolj zapletena. Strokovnjaki ugotavljajo, da psi televizijo spremljajo veliko bolj aktivno, kot smo mislili še pred nekaj leti.

Psi na zaslonu prepoznajo druge živali

Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema hrvaški portal tportal, pse še posebej pritegnejo prizori z drugimi psi, mačkami, pticami in drugimi živalmi. Njihovo pozornost pogosto pritegne tudi gibanje, značilni zvoki ali lajanje.

icon-expand Psi na televiziji ne vidijo povsem enake slike kot ljudje, vendar lahko določene prizore spremljajo z velikim zanimanjem. FOTO: Shutterstock

Raziskovalci s področja vedenja živali pojasnjujejo, da sodobni televizorji prikazujejo sliko v dovolj visoki kakovosti in hitrosti osveževanja, da jo psi zaznavajo bistveno bolje kot nekoč. Starejši televizijski sprejemniki so za pasje oko prikazovali bolj utripajočo sliko, današnji zasloni pa omogočajo bolj naraven prikaz gibanja.

Zakaj nekateri psi televizijo obožujejo, drugi pa jo ignorirajo?

Tako kot ljudje imajo tudi psi različne osebnosti. Nekateri so zelo radovedni in močno reagirajo na dogajanje v okolici, drugi pa ostajajo povsem ravnodušni. Veliko vlogo igrata tudi pasma in starost psa. Lovske in pastirske pasme pogosto močneje reagirajo na gibanje na zaslonu, saj so že po naravi bolj pozorne na premikajoče se predmete. Mlajši psi so praviloma bolj zainteresirani za vizualne dražljaje kot starejši.

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Pes ne vidi enakih barv kot človek

Čeprav lahko psi spremljajo televizijski program, sveta ne vidijo enako kot ljudje. Po podatkih American Kennel Cluba (AKC) imajo bolj omejeno zaznavanje barv in slabšo sposobnost razlikovanja nekaterih odtenkov. Njihov vid pa je zelo občutljiv na gibanje. Prav zato jih pogosto bolj kot barve zanima premikanje živali, ljudi ali predmetov na zaslonu.

Lahko televizija psa tudi pomiri?

Strokovnjaki za vedenje živali opozarjajo, da televizija ni nadomestilo za sprehod, igro ali druženje, lahko pa nekaterim psom pomaga pri občutku družbe, kadar ostanejo sami doma.

icon-expand Televizija ni nadomestilo za sprehod, igro ali druženje. FOTO: Shutterstock

V zadnjih letih so se pojavili celo posebni televizijski programi za pse. Ti vključujejo počasnejše kadre, naravne zvoke in prizore drugih živali, ki naj bi pri nekaterih psih zmanjšali občutek osamljenosti. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je odziv zelo individualen. Medtem ko bo en pes ure in ure spremljal dogajanje na zaslonu, bo drugi čez nekaj sekund izgubil zanimanje in odkorakal stran.

Kaj to pomeni za lastnike?

Če vaš pes rad spremlja televizijo, to ni nič nenavadnega. V večini primerov gre za normalno vedenje in odzivanje na gibanje, zvoke ali živali, ki jih opazi na zaslonu.

Pomembno pa je, da televizija ostane le občasna zabava. Psi še vedno največ pridobijo z aktivnostmi, ki vključujejo gibanje, raziskovanje okolice in stik z ljudmi.