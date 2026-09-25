Zgodba starejšega psa, z imenom Professor Pork Chop, je v teh dneh obkrožila splet in sprožila burne odzive ljubiteljev živali. Enajstletni mešanček med čivavo in terierjem je končal v zavetišču v ameriški zvezni državi Misuri, potem ko so se njegovi lastniki odločili, da ga ne želijo več.

Največ ogorčenja je povzročil razlog za njihovo odločitev. Po poročanju portala PetHelpful, ki ga povzema tportal, je družina po vrnitvi z dopusta ugotovila, da psa med dopustom sploh niso pogrešali. To naj bi bil glavni razlog, da so ga po več kot desetletju skupnega življenja predali zavetišču.

V zavetišču so pojasnili, da je bil pes po prihodu zmeden, prestrašen in negotov. Strokovnjaki opozarjajo, da starejši psi zelo težko prenašajo nenadne spremembe okolja, zato pogosto potrebujejo veliko časa, da se prilagodijo novemu domu in novi rutini.