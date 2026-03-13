V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše zastarele nasvete o vzgoji, prehrani in zdravju hišnih ljubljenčkov ter kaj pravijo današnji strokovnjaki.

1. Mleko za mačke – priljubljen, a zastarel in škodljiv nasvet

Čeprav so podobe mačk ob skodelici mleka del popkulture, je resnica precej drugačna. Kot piše portal The Spruce Pets, je večina mačk laktozno intolerantnih, zato jim kravje mleko pogosto povzroči prebavne težave, kot so driska in bruhanje. Podobno poroča tudi Gardens Animal Hospital, kjer poudarjajo, da je več kot 60 % mačk preobčutljivih na laktozo, zato mleko ni primerna nagrada.

2. Kaznovanje in 'alfa' pristop – zastarele metode pasje vzgoje

Še vedno se tu in tam sliši nasvet, da mora lastnik 'pokazati psu, kdo je šef', ali da kaznovanje prepreči neželeno vedenje. Danes stroka pravi nasprotno. Kot pojasnjuje trenerka Pet Harmony v članku na The Spruce Pets, metode, kot so šokovratnice in kričanje, povzročajo strah, slabšajo vedenjske težave in rušijo zaupanje med psom in skrbnikom. Portal Doggodigest pa dodaja, da je dominanca kot koncept zastarela in znanstveno napačna, saj domači psi ne delujejo kot volkovi v hierarhičnih tropih. Podobno izpostavlja portal Outleash, ki navaja, da pes z neželenim vedenjem najpogosteje ne izraža 'upora', temveč zmedo, strah ali nejasno postavljena pravila.

3. Moker nos pomeni zdravje, suh nos pomeni bolezen

Ta mit kroži že desetletja, a kot poroča portal Doggodigest, vlaga in temperatura pasjega nosu nista kazalnika zdravja. Nos je lahko topel ali suh zaradi spanja, starosti, vremena ali ogrevanja v stanovanju. Enako potrjuje Animals Around The Globe, kjer poudarjajo, da je nos pri pasmah in posameznih živalih različen, zato se njegova vlažnost ves dan spreminja.

4. Mačke vedno pristanejo na nogah

Čeprav imajo mačke impresiven 'poravnalni refleks', kot poroča Good Housekeeping, to še zdaleč ne pomeni, da se ob padcu ne morejo resno poškodovati. Portal Exploring Animals dodaja, da sploh padci z nizkih višin predstavljajo večje tveganje, ker mačka nima dovolj časa, da se pravilno obrne.

5. Praskanje po preprogi, grizenje ali lajanje pomeni 'trmo'

Pogosto slišimo, da pes nekaj počne 'namenoma' ali 'iz kljubovanja'. Resnica je bolj preprosta. Strokovnjaki na Psychology Today razlagajo, da je večina problematičnih vedenj posledica strahu, nejasnih signalov ali pomanjkanja mentalne stimulacije, ne pa upora ali poskusa prevlade.