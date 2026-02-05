Zakaj se mačke udarjajo?

Razlogov je lahko več. Da bi ugotovili, zakaj se vaše mačke tepejo, morate opazovati njihovo telesno govorico in splošno vedenje. Tepež med mačkami je povsem običajen, čeprav so nekateri razlogi zanj manj zaželeni.

Povabilo k igri

Igrive in energične mačke lahko udarjajo druga drugo, da jih povabijo k igri. V tem primeru telesna govorica te, ki udarja, odraža igrivost. Njene brke so usmerjene naprej, pozornost pa je osredotočena le na dogajanje. Kremplji so med udarcem umaknjeni, da ne bi poškodovala druge mačke. Ni mijavkanja, kričanja ali sikanja s strani tiste, ki udarja. Vsi ti neverbalni znaki nakazujejo drugi mački, da gre za igro.

Plenilski nagon

Mačke so obvezni mesojedci, kar pomeni, da potrebujejo živalske beljakovine v svoji prehrani. To pomeni, da so tudi majhni plenilci s precej močnim plenilskim nagonom. Veliko igrač na trgu to izkorišča – pernata palica, ropotuljice in laserski kazalci spodbujajo njihov lovski instinkt. Če se mačke ne morejo ustrezno predati svojim nagonom, lahko začnejo napadati druge mačke v gospodinjstvu – ali celo vas. Če vaša mačka udarja drugo mačko s telesno govorico, ki kaže na igrivost, vendar se vam zdi, da je pri tem preveč vneta, morda izživlja svoj lovski nagon.

Bolezen in bolečina

Če se mačka ne počuti dobro ali če doživlja bolečino, lahko z udarjanjem opozarja druge mačke, naj se ji ne približujejo. Mačke s kronično bolečino ali boleznijo so pogosto bolj previdne pri interakcijah z drugimi hišnimi ljubljenčki, saj jih je strah, da bi jih ti po nesreči poškodovali. Mačke ne kažejo znakov artritisa tako očitno kot psi. Študija je pokazala, da je imelo 61 % mačk, starejših od šest let, artritične spremembe na vsaj enem sklepu, pri 48 % pa je bil prizadet več kot en sklep. Pomembno je poudariti, da so bile te spremembe ugotovljene z rentgenskim slikanjem, ne pa na podlagi znakov, ki bi jih opazili lastniki. Starejša mačka, ki se zdi aktivna, je lahko v resnici v bolečinah. To lahko pojasni, zakaj postanejo mačke s starostjo razdražljivejše.

Pomanjkanje virov in agresija

Čeprav lahko mačke mirno sobivajo, temu ni vedno tako. Včasih se ne razumejo dobro in se zato pretepajo. Temu pravimo agresija med mačkami, razlog zanjo pa je pogosto pomanjkanje virov. Telesna govorica pri agresiji je povsem drugačna kot pri igrivih udarcih. Agresivne mačke so napete, ušesa imajo potisnjena nazaj, obrazne mišice so zategnjene, brki pa potegnjeni nazaj ob obraz. Ob tem glasno izražajo svoje nezadovoljstvo z renčanjem, sikanjem in kričanjem.

Agresija med mačkami je lahko zelo zapletena težava, vendar pogosto izvira iz pomanjkanja virov v gospodinjstvu. Viri vključujejo ne le mačja stranišča in posode z vodo, temveč tudi igrače, ležišča in vertikalne površine, kot so praskalniki in police.

Kako preprečiti, da bi se mačke udarjale?

Čeprav je udarjanje med mačkami povsem normalno vedenje, to ne pomeni, da je zaželeno. Obstajajo načini, kako zmanjšati pojavnost tega vedenja.

Redna igra

Če se vaše mačke tepejo zaradi igre ali nagona, lahko pomagajo strukturirani in redni termini za igro. Mačka, ki ima vsak dan 20 minut določenega časa za lovljenje palice s perjem ali rdeče pike laserskega kazalca, bo manj verjetno udarjala svoje sostanovalce iz dolgčasa. Pomembno je, da mačka na koncu igre dobi priložnost ujeti plen. Laserski kazalci tega ne omogočajo, zato je dobro, da igro zaključite tako, da ji vržete plišasto igračo, na katero se lahko vrže in jo pokonča.

Redni veterinarski pregledi

Pomagajo odkriti morebitne bolezni ali bolečine, ki bi lahko povzročale razdražljivost. Ker so mačke pri veterinarju pogosto prestrašene, je težko oceniti njihovo gibanje in vedenje. Posnemite kratek video, kako vaša mačka hodi ali skače po pohištvu, in ga pokažite veterinarju – to mu lahko pomaga pri odkrivanju zgodnjih znakov artritisa. Ko mačka postane starejša, je smiselno razmisliti o prehranskih dopolnilih za sklepe.

O vidnih znakih nezadovoljstva se posvetujte z veterinarjem.

Dovolj mačjih stranišč

Agresija med mačkami ni vedno enostavna za reševanje. Ključno je, da zagotovite zadostno število mačjih stranišč. Večina strokovnjakov priporoča, da je število mačjih stranišč enako številu mačk v gospodinjstvu, zraven pa še eno dodatno. Torej, če imate dve mački, bi morali imeti tri stranišča. Poleg tega je pomembno, da so stranišča razporejena po celotnem domu in ne vsa na enem mestu ali v eni etaži. Povečanje vertikalnih površin Agresijo med mačkami lahko zmanjšate tudi tako, da doma povečate število vertikalnih površin. Mačje police in praskalniki, še posebej na prehodnih mestih, kot so hodniki, lahko zmanjšajo stres zaradi omejenega prostora. Tepež med mačkami je normalen pojav, vendar lahko pomeni različne stvari. Njegovo preprečevanje zahteva različne pristope. Če vas skrbi kronična bolečina vaše mačke ali njen odnos z drugimi mačkami, se posvetujte z veterinarjem.

