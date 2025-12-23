Ste kdaj strmeli v svojega psa, ko je spal, ter pri tem opazovali, kako občasno trzne s tačko in nežno zacvili? Gotovo ste se ob tem vprašali, kaj se dogaja v njegovi glavi? Znanstveniki so sedaj naredili korak naprej v razumevanju pasjih sanj.

Ali psi sploh sanjajo?

Dolgo je veljalo prepričanje, da so sanje izključno človeška lastnost. Vendar so znanstvene raziskave, tudi tiste na prestižni univerzi Harvard, ta predsodek razbile. Psi, tako kot večina sesalcev, gredo skozi različne faze spanja, vključno s fazo REM. To je faza spanja, ki je pri ljudeh neposredno povezana s sanjami, raziskave pa so pokazale presenetljivo podobnost v možganski aktivnosti psov in ljudi v tej fazi. To pomeni, da je zelo verjetno, da tudi psi, tako kot mi, medtem ko spijo, lahko sanjajo.

icon-expand Dolgo je veljalo prepričanje, da so sanje izključno človeška lastnost, danes pa vemo, da to ne drži. FOTO: Shutterstock

Kaj so še ugotovili znanstveniki o pasjih sanjah?

Najnovejše raziskave kažejo tudi, da se med fazo REM pri psih možganska aktivnost pospeši, njihove oči pa se pod zaprtimi vekami včasih celo premikajo. Zanimivo je, da obstaja del možganov, imenovan pons, ki preprečuje, da bi mišice med sanjami postale prekomerno aktivne, kar psom – in nenazadnje tudi ljudem, onemogoča, da bi vstali iz postelje in hodili, tekli, skakali ali bili kako drugače aktivni. Pri mladičih in otrocih je ta del možganov manj razvit, kar pojasnjuje, zakaj so ti med spanjem bolj nagnjeni k trzanju in premikanju.

O čem psi sanjajo?

Čeprav v pasji um ne moremo z gotovostjo vstopiti, znanstveniki verjamejo, da so pasje sanje, podobno kot človeške, odraz njihovih vsakodnevnih izkušenj. Dr. Deirdre Barrett, klinična in evolucijska psihologinja s Harvarda, poudarja, da psi verjetno sanjajo o stvareh, ki so jim pomembne, in ker so izjemno navezani na svoje lastnike, verjetno sanjajo o našem obrazu, našem vonju in tudi o svojih pasjih prijateljih.

Pogosti scenariji v pasjih sanjah

- Igra in interakcija: sanje o igri z lastnikom, drugimi psi ali najljubšimi igračami. - Vohanje in raziskovanje: Psi doživljajo svet predvsem preko svojega voha, zato so njihove sanje polne zanimivih vonjav in raziskovanje okolice. - Hrana: Glede na to, kako radi imajo psi hrano, ni presenetljivo, da je ta lahko pogost motiv tudi v njihovih sanjah. - Dnevne aktivnosti: tek, sprehod in celo odhod k veterinarju se prav tako lahko pojavijo v pasjih sanjah.

Preberi še Izguba hišnega ljubljenčka: Žalost bo minila, ostali bodo lepi spomini

Preberi še Veterinarka razkriva, kaj morate vedeti, preden sterilizirate psa ali mačko