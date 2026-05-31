Kaj je mačja levkoza in kako se prenaša?

Mačja levkoza, znana tudi kot FeLV, je virusna okužba, ki prizadene imunski sistem mačke. Virus napade obrambne celice in oslabi sposobnost telesa, da se bori proti drugim boleznim. Najpogosteje se prenaša preko: - sline (npr. grizenje ali lizanje) - tesnega stika med mačkami - deljenja posod za hrano in vodo - materinega mleka na mladiče Zunanje mačke so bolj izpostavljene, saj imajo več stikov z drugimi živalmi, kar povečuje tveganje za okužbo.

Simptomi, ki jih ne smemo spregledati

Mačja levkoza se lahko razvija počasi in sprva skoraj neopazno. Prvi znaki se pogosto pokažejo šele po daljšem času.

Najpogostejši simptomi vključujejo: - izgubo apetita in hujšanje - pogoste okužbe in slabšo odpornost - utrujenost in letargijo - slabšo kakovost dlake - vročino brez jasnega vzroka Ker bolezen napreduje postopoma, mnoge mačke dolgo delujejo le "rahlo slabotne", kar oteži zgodnje odkrivanje.

Diagnostika: kako veterinar potrdi okužbo

Veterinarji uporabljajo krvne teste za odkrivanje virusa FeLV. Najpogosteje uporabljajo hitri test, ki pokaže prisotnost virusa v krvi. Če je rezultat pozitiven, se pogosto opravijo dodatni potrditveni testi, saj se lahko v nekaterih primerih virus pojavlja prehodno in ne pomeni vedno trajne okužbe.

Zdravljenje: ali obstaja zdravilo

Za mačjo levkozo trenutno ni zdravila, ki bi virus popolnoma odstranilo. Po podatkih VCA Animal Hospitals se zdravljenje osredotoča na podporo imunskemu sistemu in lajšanje simptomov.

Veterinar lahko priporoči: - podporno terapijo za imunski sistem - antibiotike pri sekundarnih okužbah - prilagojeno prehrano - redne veterinarske kontrole Mačke s FeLV lahko ob dobri oskrbi živijo dlje, vendar je kakovost življenja močno odvisna od poteka bolezni.

Preprečevanje: najboljša zaščita je preventiva

Strokovnjaki iz Cornell Feline Health Center poudarjajo, da je cepljenje ena najučinkovitejših oblik zaščite, še posebej za mačke, ki imajo dostop do zunanjega okolja. Preventivni ukrepi vključujejo: - cepljenje proti FeLV - omejevanje stika z neznanimi mačkami - sterilizacijo (zmanjša teritorialno vedenje in pretepe) - testiranje novih mačk pred vključitvijo v gospodinjstvo Zlasti lastniki zunanjih mačk morajo biti pozorni, saj je tveganje za okužbo bistveno višje.

Življenje z okuženo mačko

Če je mačka pozitivna na FeLV, to še ne pomeni takojšnje izgube kakovosti življenja. Kot poročajo veterinarji, lahko mačke ob ustrezni oskrbi živijo še več let, čeprav potrebujejo bolj nadzorovano okolje. Pomembno je: - zmanjšati stres - preprečiti stik z drugimi mačkami - redno spremljanje zdravja - hitro ukrepanje ob prvih znakih bolezni Mačja levkoza ostaja resna, a obvladljiva bolezen, če jo pravočasno prepoznamo in pravilno obravnavamo. Največjo razliko naredi preventiva, predvsem pri mačkah, ki imajo dostop do zunanjega sveta, kjer je tveganje okužbe bistveno večje.

