Zakaj je poleti hidracija pri mačkah še posebej pomembna?

Mačke so znane po tem, da pogosto ne pijejo veliko vode. Njihov organizem je prilagojen na pridobivanje dela tekočine iz hrane, zato marsikateri lastnik sploh ne opazi, koliko ali kako malo njegova mačka dejansko popije. Dovolj tekočine je pomembno za normalno delovanje telesa, prebavo, krvni obtok in predvsem zdravje sečil. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Zoetis Petcare, je voda za mačke ključna pri uravnavanju telesne temperature in delovanju organov, pomanjkanje tekočine pa lahko poveča tveganje za različne zdravstvene težave. Poleti je težava še izrazitejša, saj višje temperature pomenijo večjo izgubo tekočine. Posebej pozorni moramo biti pri starejših mačkah, mladičih in živalih, ki jedo predvsem suho hrano.

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Sveža voda na več mestih je prvi korak

Ena najpreprostejših rešitev je, da mački ponudimo več posod z vodo na različnih mestih v stanovanju. Veliko mačk ne mara, da je voda tik ob hrani ali mačjem stranišču. Zato lahko že majhna sprememba lokacije naredi razliko. Veterinarji iz VCA Animal Hospitals svetujejo, da so posode z vodo postavljene na mirnih mestih, kjer ima mačka enostaven dostop in se počuti varno. Pomembno je tudi redno menjavanje vode. Mačke imajo zelo izostren voh in lahko zavrnejo vodo, ki je za človeka videti povsem primerna.

icon-expand Dovolj tekočine je pomembno za normalno delovanje telesa. FOTO: Thinkstock

Poskusite z mačjim vodnjakom

Nekatere mačke veliko raje pijejo tekočo vodo kot vodo, ki stoji v posodi. Vodnjaki za mačke lahko spodbudijo zanimanje, saj gibanje vode pri nekaterih živalih deluje bolj privlačno. Kot poudarjajo v Cornell Feline Health Center, se lahko pri nekaterih mačkah količina zaužite vode poveča, če jim ponudimo vodni vir, ki se premika, vendar se odziv razlikuje od mačke do mačke. V praksi se pogosto zgodi, da mačka, ki se komaj dotakne posode z vodo, začne raziskovati in piti iz vodnjaka. Seveda pa to ni pravilo – nekatere mačke imajo raje popolnoma mirno vodo.

Mokra hrana je preprost način za več tekočine

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Če mačka pije zelo malo, lahko del tekočine dobi tudi s prehrano. Mokra hrana vsebuje precej več vode kot suha hrana, zato lahko pomaga pri povečanju dnevnega vnosa tekočine. Strokovnjaki iz VCA Animal Hospitals priporočajo tudi postopno dodajanje manjše količine vode v hrano, če jo mačka sprejema. Pomembno je, da spremembe uvajamo počasi. Nekatere mačke so zelo občutljive na spremembo teksture ali okusa hrane in lahko novo različico preprosto zavrnejo.

Tudi posoda za vodo je lahko razlog, da mačka ne pije

Včasih težava ni v vodi, ampak v posodi. Nekatere mačke ne marajo globokih posod, pri katerih se z brki dotikajo robov. Druge imajo raje steklene, keramične ali kovinske posode, saj se v njih manj zadržujejo vonjave. Če mačka nenadoma začne piti manj, je vredno preveriti tudi čistočo posode. Ostanki hrane, prah ali vonj po detergentu lahko vplivajo na to, ali jo bo žival sploh želela uporabljati.

icon-expand Vročina je lahko usodna za mačko FOTO: Adobe Stock

Vodo lahko naredite bolj zanimivo

Pri zelo izbirčnih mačkah lahko pomaga majhna sprememba okusa. Cornell Feline Health Center navaja, da lahko pri nekaterih mačkah pomaga dodatek majhne količine vode iz tune ali neslane jušne osnove, vendar mora biti takšen dodatek vedno primeren za mačke in brez soli ali začimb. To ni rešitev za vsak dan, lahko pa je trik, s katerim mačko spodbudimo, da začne pogosteje posegati po vodi.

Pazite na znake dehidracije

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Mačke pogosto skrivajo, da se ne počutijo dobro, zato je pomembno poznati opozorilne znake. Suhe dlesni, utrujenost, manjša aktivnost, izguba apetita ali zmanjšana prožnost kože so lahko znaki, da mačka nima dovolj tekočine. Cornell Feline Health Center opozarja, da je pri sumu na dehidracijo pomembno pravočasno ukrepanje in posvet z veterinarjem. V poletni vročini morajo imeti mačke vedno dostop do sveže vode in hladnega prostora. Ameriško združenje veterinarjev AAHA posebej opozarja, da so živali brez dovolj vode in sence bolj izpostavljene nevarnostim vročine.

icon-expand Vsaka mačka ima svoje navade, zato je pomembno opazovati, kaj ji ustreza. FOTO: Adobe Stock

Majhne spremembe lahko naredijo veliko razliko

Če mačka poleti pije premalo, ni treba takoj poseči po zapletenih rešitvah. Pogosto pomagajo že sveža voda, več posod na različnih mestih, mokra hrana ali drugačna posoda. Vsaka mačka ima svoje navade, zato je pomembno opazovati, kaj ji ustreza. Nekatere bo navdušil vodnjak, druga bo raje pila iz široke keramične posode. Ključno je, da ima vedno na voljo čisto in svežo vodo, še posebej v najbolj vročih dneh.

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Ne pozabimo na prostoživeče mačke

V času vročinskih valov pomoč potrebujejo tudi prostoživeče mačke, ki pogosto težko najdejo dovolj sveže pitne vode. Luže in manjši vodni viri se hitro izsušijo, zato jim lahko z majhno gesto precej olajšamo najbolj vroče dni. Na mirno, senčno mesto postavite plitvo posodo s svežo vodo in jo vsak dan očistite ter znova napolnite, saj se voda na soncu hitro segreje in lahko postane gojišče bakterij. Posodo je najbolje postaviti na mesto, kjer je mačke ne bodo zlahka prevrnile in kjer niso neposredno izpostavljene prometu. Če veste, da se v vaši okolici zadržujejo prostoživeče mačke, jim lahko pomagate tudi tako, da jim zagotovite senco. To je lahko prostor pod gostim grmom, drevesom ali preprost nadstrešek, kamor se lahko umaknejo v najbolj vročem delu dneva. Če jim nastavljate hrano, to storite zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so temperature nižje, ostanke pa po hranjenju odstranite, da se ne pokvarijo in ne privabljajo mrčesa. Koristno je tudi, da na več mestih postavite posode z vodo, saj se vse prostoživeče mačke med seboj ne razumejo in si ne delijo istega prostora. Najbolje je uporabiti keramične posode, ker dlje ohranjajo vodo hladno in jih je lažje očistiti. Če opazite mačko, ki močno sopiha, težko diha, se opoteka ali je povsem brez moči, gre lahko za znake vročinskega udara in potrebuje čim hitrejšo veterinarsko pomoč. Nekaj minut skrbi na dan lahko v času poletne vročine pomembno prispeva k njihovemu zdravju in preživetju.

icon-expand Ne pozabimo na prostoživeče mačke. FOTO: Adobe Stock

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