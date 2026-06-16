Ko tragedija "Romea in Julije" postane komedija: nepričakovan gost ukradel šov

Kar bi moral biti eden najbolj čustvenih trenutkov v baletni predstavi Romeo in Julija, se je v trenutku spremenil v prizor, ki ga gledalci ne bodo nikoli pozabili. Na odprtem prizorišču v turškem Izmirju se je med zadnjim, najbolj tragičnim prizorom zgodilo nekaj povsem nepredvidljivega. Ko je Romeo ležal na odru kot mrtev, Julija pa je ob njem žalovala, se je na prizorišču nenadoma pojavila – mačka.

Legla k "mrtvemu" Romeu

Radovedna oranžna mačka se ni zadovoljila le s sprehodom čez oder. Odločila se je, da bo postala del predstave. Mirno je prišla do igralca, ki je upodabljal Romea, se ulegla ob njegovo glavo in se začela igrati z njegovimi lasmi. Publika, ki bi morala v tistem trenutku jokati ob vrhuncu tragedije, je namesto tega bruhnila v smeh.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Plesalci ostali profesionalni (in v vlogi)

Kljub nepričakovani situaciji so plesalci ohranili zbranost in nadaljevali predstavo, kot da se ne dogaja nič posebnega. Balerina, ki je upodabljala Julijo, je celo skušala diskretno preusmeriti pozornost od mačke, medtem ko je ostajala popolnoma v svoji vlogi. Prav ta profesionalnost je prizor naredila še bolj nepozaben – in še bolj zabaven.

Posnetek postal viralen

Dogodek so ujeli tudi na video, ki se je bliskovito razširil po družbenih omrežjih. Mnogi so se šalili, da je mačka "ukradla šov" in celo dodala nov, nepričakovan zasuk klasični zgodbi. Nekateri so celo zapisali, da bi takšni trenutki lahko znova približali balet širšemu občinstvu – saj dokazujejo, da se tudi v najresnejši umetnosti lahko zgodi nekaj povsem spontanega.

Zakaj prav v Turčiji to ne preseneča?