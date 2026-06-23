V kampu ob reki Kolpi so pred dnevi doživeli nenavaden prizor, ki ga številni obiskovalci ne bodo kmalu pozabili. Nizozemska turista sta namreč posnela mladega rjavega medveda, ki je iz hrvaškega gozda priplaval čez reko in se za kratek čas pojavil na slovenskem bregu. Po besedah lastnika kampa je šlo za približno dve leti starega mladiča, ki ga je najverjetneje privabil vonj hrane – v bližini so si namreč kampisti ravno pripravljali ribe na žaru. Medved je radovedno raziskal okolico, prehodil nekaj sto metrov in se nato umaknil nazaj v gozd, so poročali v oddaji 24UR.

Dogodek sicer ni povsem osamljen, saj se podobni obiski na tem območju po pripovedih domačinov pojavljajo skoraj vsako leto, predvsem v pozni pomladi in začetku poletja. Medvedi takrat pogosto prečkajo Kolpo, vendar praviloma ne predstavljajo neposredne nevarnosti za ljudi, saj se jih bolj kot mi bojijo oni. Tudi tokrat obiskovalci kampa niso bili ogroženi, a posnetek je kljub temu vzbudil precej zanimanja – še posebej pri turistih, ki niso vajeni srečanj z divjimi živalmi in so sprva celo pomislili, da gre za udomačeno atrakcijo.