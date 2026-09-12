Metulji na porokah postajajo vse bolj priljubljeni

Pari iščejo vedno nove načine, kako svoj poročni dan narediti drugačen. Med njimi je tudi izpuščanje metuljev, ki naj bi s svojim letom ustvarili posebno vzdušje in čudovite fotografije. Na prvi pogled se zdi zamisel precej bolj naravna od številnih drugih poročnih dodatkov. Toda pri živih živalih videz hitro postane zavajajoč. Metulj namreč ni okrasni predmet, ki ga lahko po nekaj fotografijah preprosto izpustimo na najbližji travnik. Na to je v svoji objavi na Facebooku opozorila Ninna Kozorog. Kot je zapisala, pari zaradi privlačnih barv posegajo tudi po tujerodnih vrstah, med katerimi posebej izpostavlja modre metulje iz rodu Morpho.

Ni vsak metulj primeren za slovensko naravo

Ključna težava je precej preprosta: različne vrste metuljev so prilagojene različnim življenjskim okoljem. Modri metulji iz rodu Morpho so značilni prebivalci tropskih območij Srednje in Južne Amerike. Njihov življenjski prostor, prehrana in razvojni cikel so povezani s podnebjem in rastlinami, ki jih v Sloveniji nimamo. Zato dejstvo, da je zunaj sončno in da je v bližini travnik, še ne pomeni, da je okolje primerno za tropsko vrsto. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije pri obravnavi tujerodnih vrst opozarja na posledice človekovega prenašanja živali iz enega okolja v drugega. Med njimi je tudi jamamaj, velik nočni metulj, ki izvira z Japonske in je v Evropo prišel prek Slovenije.

icon-expand Metulj ni poročni rekvizit FOTO: Adobe Stock

Metulj ni poročni rekvizit

Pri vsem skupaj pa ni pomembna samo vrsta, temveč tudi ravnanje z živalmi. Kozorogova v svoji objavi opisuje primere, ko ljudje metulje med fotografiranjem jemljejo v roke, jih polagajo na oblačila ali jih poskušajo namestiti na različne dele telesa. Želja po popolni fotografiji tako hitro postane pomembnejša od počutja živali. Če metulj po odprtju škatle ne more normalno vzleteti, je to razlog za previdnost, ne pa za nadaljnje fotografiranje. Metuljeva krila so zelo občutljiva. Pokrivajo jih drobne luske, zato rokovanje z njimi ni nekaj, kar bi bilo primerno za fotografiranje.

Domače vrste so načeloma druga zgodba

To ne pomeni, da je vsak načrtovan izpust metuljev v naravo napačen. Bistvena je razlika med izpustom avtohtone vrste na primernem območju in izpustom tujerodne vrste, ki je bila pripeljana iz drugega podnebnega okolja. Pri tem se upošteva vreme, lokacija in življenjske potrebe posamezne vrste. Slovenija ima veliko lastnih vrst metuljev, ki so prilagojene tukajšnjemu okolju. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije opozarja, da so številne med njimi vezane na zelo specifične življenjske prostore. Ena bolj zanimivih zgodb iz slovenskega sveta metuljev je jamamaj oziroma japonski sviloprejec. Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije navaja, da vrsta izvira z Japonske. V Sloveniji se je pojavila v 19. stoletju, ko je Jan Mach poskusil gojiti jamamaje zaradi pridobivanja svile. Poskus gojenja ni uspel, del živali pa se je razširil v naravo. Jamamaj je danes pri nas znan kot tujerodna vrsta. Zgodba je dober opomnik, da ima lahko človekovo poseganje v naravo posledice, ki trajajo precej dlje od prvotnega načrta.

icon-expand Pri vsem skupaj pa ni pomembna samo vrsta, temveč tudi ravnanje z živalmi. FOTO: Adobe Stock

Tudi pri slovesu Mance Košir so izpustili domače metulje

Lep primer premišljenega izpusta je bil povezan s slovesom Mance Košir leta 2024. Kot je takrat poročal 24ur, so v njen spomin izpustili 30 belih metuljev. Izpust pa je bil izveden po dogovoru z biologi na primernem travniku. Šlo je za domačo vrsto in načrtovan izpust, pri katerem je bil cilj, da metulji najdejo ustrezen življenjski prostor in nadaljujejo svoj življenjski cikel. To je precej drugačen pristop od nakupa eksotičnih metuljev, ki so izbrani predvsem zato, ker se barvno ujemajo s poročno dekoracijo.

Preden naročite metulje, preverite tri stvari

Če si kdo želi metulje vključiti v poročni dan, je smiselno pred naročilom preveriti njihov izvor, vrsto in pogoje izpusta. Najprej je treba ugotoviti, ali je žival avtohtona. Nato je pomembno preveriti, kakšno okolje potrebuje in ali je izbrana lokacija zanjo primerna. Prav tako je pomembno vedeti, od kod živali prihajajo in kdo jih vzreja oziroma dobavlja. Ministrstvo za naravne vire in prostor opozarja, da lahko vnos in širjenje nekaterih tujerodnih vrst ogrozita biotsko raznovrstnost, habitate in domorodne vrste. Najlepša poročna fotografija je lahko čudovit spomin. Toda če je zanjo trpela žival, se je vredno vprašati, ali je bila cena res vredna. Metulji niso rekviziti. So del narave in imajo v njej svojo vlogo. Če jih želimo vključiti v pomemben življenjski dogodek, je zato najbolj odgovorna izbira tista, pri kateri lepota trenutka ne pride na račun živali.

Preberi še Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu