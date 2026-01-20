Ob objavi je Miran Rudan zapisal: "9 let sreče ... ARI. Samo, da bi bil zdrav, moj najboljši pasji prijatelj ... In da končno zmanjšamo tvoje epileptične napade ...". Njegove iskrene besede so ganile številne sledilce.
Objava ob Arijevem 9. rojstnem dnevu je sprožila val toplih komentarjev in deljenja podobnih zgodb.
Kaj so epileptični napadi pri psih?
Epileptični napadi pri psih so posledica nenormalne električne aktivnosti v možganih, kar povzroči nenadzorovane gibalne epizode ali druge nenavadne simptome. Takšni napadi lahko prizadenejo celotno telo ali le del živčnega sistema.
Najpogostejši znaki med napadom vključujejo:
- konvulzije ali trzanje celega telesa,
- padanje ali izguba zavesti,
- nenadzorovano premikanje nog,
- pena ali slina okoli ust,
- uhajanje urina ali blata,
- nenavadni gibi obraza ali trepetanje ene okončine.
Pomembno je razumeti, da napad ni samostojna bolezen, temveč simptom osnovne zdravstvene težave, kot je idiopatska epilepsija ali druga bolezen.
Nasveti veterinarjev
Veterinarji epileptične napade opisujejo kot znak nevrološkega dogajanja – vzroki so lahko dedni, presnovni, toksini ali poškodbe možganov.
Priporočila veterinarjev vključujejo:
- vodenje dnevnika napadov, beleženje časa, trajanja in simptomov,
- med napadom ostanite mirni in poskrbite, da se pes ne poškoduje,
- ne dotikajte se gobca psa med napadom, saj lahko ugrizne,
- odstranite nevarne predmete iz bližine,
- če napad traja več kot 3–5 minut, je nujen obisk veterinarja,
- po napadu psu omogočite tiho in varno mesto za počitek.
Pri ponavljajočih se napadih veterinarji pogosto priporočajo:
- antikonvulzivna zdravila, ki zmanjšajo pogostost in intenzivnost napadov,
- redno spremljanje z laboratorijskimi preiskavami,
- prilagoditve prehrane in življenjskega sloga.
S pravilnim zdravljenjem imajo mnogi psi dober odziv, kar omogoča kakovostno življenje kljub epilepsiji.
Viri: PDSA, PetMD, AKC, The Kennel Club
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV