"Včeraj smo v oskrbo sprejeli 53 ptic – med njimi so bili izjemno majhni goliči, nedohranjeni mladiči, mladiči brez gnezd in poletenci, mlade ptice, ki so že zapustile gnezdo, vendar se še učijo letenja in življenja v naravi.," so na Facebook profilu zapisali v Veterini Golob. Ko najdete ptičjega mladiča, ga ne odnesite takoj domov, pozivajo in dodajajo, da so nekaterim gnezda "uničila neurja. Drugim so jih nehote poškodovali ljudje pri obnovah streh in fasad, obrezovanju živih mej, sekanju dreves ali odstranjevanju grmovja. Nekateri mladiči so pomoč res nujno potrebovali. Mnogi pa so bili iz narave odvzeti prehitro".

Ptica na tleh? Najprej se ustavite. Opazujte.

Ptica na tleh še ni nujno zapuščena. Velikokrat gre za poletenca – mlado ptico z že razvitim perjem, ki stoji, poskakuje in se oglaša, a še ne leti popolno. Starši so skoraj vedno v bližini, vendar se mladiču ne približajo, dokler je ob njem človek. Če ptica ni vidno poškodovana, se umaknite in jo 30 minut opazujte z razdalje. Ne stojte tik ob njej in je ne snemajte od blizu.

Poletencev ne pobiramo

Poletenci sodijo izven gnezda – tako se učijo letenja, skrivanja in preživetja. Če je poletenc na nevarnem mestu, ga ne odnesemo domov, ampak ga premaknemo na bližnji grm, vejo ali v gosto zelenje, čim bližje mestu najdbe. Tam ga starši najdejo. Prisotnost mačk v okolici ni samodejni razlog za odvzem. Drugače je, če je bila ptica dejansko v stiku z mačko ali psom – takrat pomoč potrebuje takoj.

Kdaj mladiča res poberemo?

Ptico poberemo le, kadar je: - gola ali skoraj gola in je ni mogoče vrniti v gnezdo, - hladna, šibka, apatična ali poškodovana, - leži na boku in se ne postavi na noge, - po stiku z mačko ali psom, - brez gnezda zaradi posegov v okolje, - očitno nedohranjena, izčrpana ali brez moči za oglašanje, - na neposredno nevarnem mestu brez možnosti varnega umika. V teh primerih pokličite takoj strokovne službe. Ne čakajte do naslednjega dne – pri mladičih ure odločajo. Vsak nepremišljen odvzem mladiču vzame najpomembnejše: možnost, da odraste v naravi.

