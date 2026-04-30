Močeradi so pomemben del naravnega okolja, vendar lahko predstavljajo resno tveganje za preveč radovedne pse. Hitro in pravilno ukrepanje ob stiku lahko prepreči hujše posledice, zato je ključnega pomena, da lastniki prepoznajo znake in pravočasno poiščejo pomoč. Previdnost na sprehodih in osnovno znanje prve pomoči lahko bistveno pripomoreta k varnosti vašega štirinožnega spremljevalca.

Preberi še Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno

Zakaj so močeradi nevarni za pse?

icon-expand Spremembe v obnašanju, nemir ali apatija lahko nakazujejo začetek težav. FOTO: Adobe Stock

Močeradi izločajo strupene alkaloide, ki služijo kot obrambni mehanizem pred plenilci. Ti toksini lahko pri psih povzročijo draženje sluznic ali celo sistemsko zastrupitev. Veterinarske študije, med njimi tudi raziskava o zastrupitvi psa z alkaloidi močerada, poudarjajo, da se simptomi lahko razvijejo zelo hitro. Strokovnjaki iz Merck Veterinary Manual pojasnjujejo, da so dvoživke pogosto vir toksinov, ki vplivajo na živčni in srčno-žilni sistem.

Kaj storiti, če pes močerada povoha ali poliže?

Takojšnje izpiranje je ključno Če pes pride v stik z močeradom zgolj z jezikom ali smrčkom, je najpomembnejši prvi ukrep hitro izpiranje ustne votline. Sluznice in jezik je treba spirati z mlačno vodo, pri čemer pazimo, da pes vode ne vdihne. Ta korak pomaga odstraniti strupene snovi, preden se absorbirajo v telo. Opazovanje znakov Po izpiranju je nujno spremljati psa. Spremembe v obnašanju, nemir ali apatija lahko nakazujejo začetek težav. Kot navajajo strokovnjaki iz PetMD, se lahko blagi simptomi razvijejo v resnejše stanje, zato je previdnost ključnega pomena.

Kaj storiti, če pes močerada poje?

icon-expand V hujših primerih lahko pride tudi do nevroloških motenj. FOTO: Profimedia

Takoj k veterinarju Če pes močerada zaužije, ni prostora za odlašanje. Potrebno je takojšnje ukrepanje in obisk veterinarja. Stanje se lahko hitro poslabša, saj toksini preidejo v krvni obtok. Hitra veterinarska pomoč je ključna za preprečevanje zapletov. Najpogostejši znaki zastrupitve Simptomi se lahko pojavijo zelo hitro po stiku ali zaužitju. Med najpogostejšimi so: - pretirano slinjenje - oteženo dihanje - pospešen srčni utrip - povišana telesna temperatura V hujših primerih lahko pride tudi do nevroloških motenj, kot so tresenje ali krči, kar potrjujejo strokovni viri s področja veterinarske medicine.

Kako preprečiti nevarne situacije?

Najboljša zaščita je preventiva. Na sprehodih v deževnem vremenu imejte psa pod nadzorom, še posebej v gozdovih in ob vodnih virih, kjer se močeradi pogosto zadržujejo. Zelo priporočljivo je tudi, da psa naučite ukazov, ki preprečujejo pobiranje predmetov ali živali s tal.

Preberi še Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas