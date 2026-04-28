Pod objavo so se zvrstili številni odzivi uporabnikov, ki so izrazili mešanico strahu in radovednosti. Med komentarji je bilo mogoče prebrati:

"A vam je tako težko napisat, na katerem koncu oziroma kraju ste jih posneli, da ne bomo po teh koncih hodili in ne pride do soočenja oziroma nesreče."

"Ojoj, me kar strese. Vem, da so koristne za naš ekosistem, ampak vseeno ... me kar srh in dobim tisti občutek, da mi leze pod nogami."

"Grozno za videt!"

"Omg, mene bi kar kap, če kaj takšnega srečam."

Takšni odzivi niso redkost, saj modras pri ljudeh pogosto sproži močan občutek nelagodja, predvsem zaradi svojega videza in dejstva, da gre za strupeno vrsto.

Kljub temu da modras vzbuja strah, pa ima v naravnem okolju pomembno vlogo. Modrasi, kot ostale kače, namreč pomagajo uravnavati populacijo glodavcev, kar prispeva k naravnemu ravnovesju v ekosistemu.