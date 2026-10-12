Morski polž z nenavadno strategijo preživetja

Elysia marginata spada med morske polže, ki se prehranjujejo z algami. Znanstveniki pa so pri tej vrsti po naključju opazili nekaj, česar niso pričakovali: posamezen osebek je ločil glavo od preostanka telesa, glava pa se je nato začela samostojno premikati. Raziskovalca Sayaka Mitoh in Yoichi Yusa sta nenavadno vedenje podrobno proučila in ugotovitve objavila v znanstveni reviji Current Biology. Kot poroča Nature, so raziskovalci ugotovili, da lahko glava nato ponovno zgradi skoraj celotno telo.

icon-expand Morski polž z nenavadno strategijo preživetja FOTO: Adobe Stock

Glava nadaljuje življenje brez telesa

Najbolj presenetljivo je, da ločena glava ni takoj poginila. Pri mlajših osebkih se je rana hitro zacelila, glava pa je že v nekaj urah začela ponovno sprejemati hrano. Po podatkih Science News je v približno enem tednu začelo nastajati novo srce, celotno telo pa se je obnovilo v približno treh tednih. Novi deli niso zgolj zunanja ovojnica, temveč vključujejo tudi notranje organe. Telo, ki ga je polž zapustil, je bilo medtem precej večje od preživele glave. Raziskovalci so ugotovili, da je lahko predstavljalo več kot 80 odstotkov celotne telesne mase živali.

Zakaj bi si žival sploh odtrgala telo?

Tu znanost še nima dokončnega odgovora. Ena od glavnih domnev je povezana s paraziti. Pri osebkih, ki so izvedli takšno samoodstranitev telesa, so raziskovalci pogosto našli notranje zajedavce. Možno je, da Elysia marginata s tem skrajnim dejanjem odstrani okuženi del telesa in si s tem poveča možnosti za preživetje. Kot je poročal Smithsonian Magazine, so raziskovalci opazili povezavo med samoodstranitvijo telesa in prisotnostjo zajedavcev, vendar poudarjajo, da še ni dokazano, da je prav to glavni razlog za takšno vedenje.

icon-expand V naravi najdemo živali z neverjetnimi sposobnostmi FOTO: Adobe Stock

Pomaga ji tudi nenavadna povezava z algami

Elysia marginata ima še eno zanimivo lastnost. Med prehranjevanjem z algami lahko v svoje telo shrani njihove kloroplaste – celične strukture, ki pri algah omogočajo fotosintezo. Temu pojavu pravimo kleptoplastija. Zaradi njega lahko morski polž nekaj časa izkorišča energijo, ki nastaja s pomočjo svetlobe. To je še posebej pomembno po ločitvi glave od telesa. Scientific American pojasnjuje, da lahko ukradeni kloroplasti pomagajo živali pridobivati energijo v obdobju, ko je njeno telo v procesu regeneracije.

Starejši osebki tega ne zmorejo tako dobro

Neverjetna sposobnost ima tudi omejitve. Raziskovalci so ugotovili, da so bili uspešni predvsem mlajši osebki. Pri starejših živalih se glava po ločitvi ni začela hraniti in je po približno desetih dneh poginila. To nakazuje, da sposobnost regeneracije ni enaka skozi vse življenje. Zanimivo je tudi, da se odrezano telo samo ne more vrniti v prvotno stanje. Telo lahko nekaj časa ostane aktivno, vendar ne more ponovno razviti nove glave.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Znanstveniki še vedno ne poznajo vseh odgovorov

Elysia marginata zato odpira precej več vprašanj, kot jih za zdaj lahko odgovorimo. Znanstveniki še niso povsem pojasnili, kako lahko glava brez srca in drugih velikih organov preživi dovolj dolgo, da jih ponovno zgradi. Ena od možnosti je, da imajo pri tem pomembno vlogo celice z lastnostmi matičnih celic, vendar je mehanizem regeneracije še vedno predmet raziskav. Prav zato je ta morski polž tako zanimiv. Ne gre zgolj za nenavadno živalsko posebnost, temveč za naravni pojav, ki znanstvenikom omogoča boljše razumevanje regeneracije zapletenega telesa. Elysia marginata je tako eden najbolj nenavadnih primerov, kako daleč lahko gre narava pri obnovi izgubljenih delov telesa.

Preberi še Najbolj nenavadna cvetlica na svetu prihaja iz Japonske