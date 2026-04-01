Skupaj so prepotovali že pol sveta
Lazar Joksimović je svojo prvo skupno pot z mačkoma opravil že pri štirih mesecih njune starosti. Od takrat je z njima opravil že več kot 40 letov, med drugim tudi v Mehiko in Italijo. Mačka sta tako že izkušena svetovna popotnika, ki sta se navadila na letališča, hotele in različna okolja.
Mački, ki znata "govoriti"
Ena od posebnosti mačkov Louieja in Todda je njuna sposobnost komunikacije z uporabo t. i. govornih gumbov. Lazar ju je naučil pritiskati gumbe z izbranimi besedami, s katerimi lahko izrazita osnovne potrebe ali želje. Posnetki njunega "pogovarjanja" redno postanejo viralni.
Od pohodništva do kanuja – in zdaj še smučanje
Aktiven življenjski slog je za to nenavadno trojico nekaj povsem običajnega. Poleg potovanj se mačka z Lazarjem odpravljata na pohode, vožnje s kanujem in celo kolesarjenje. Tokrat pa je influencer presenetil še z eno novo izkušnjo – mački je vzel s seboj na smučanje v Dolomite.
Na zasneženih pobočjih italijanskih Dolomitov so uživali v svežem gorskem zraku, mirnih razgledih in smučarskih poteh. Lazar je poskrbel za njuno varnost, mačka pa sta, kot kažejo njegovi posnetki, več kot očitno uživala v novi zimski dogodivščini.
Splet navdušen nad pogumnima mačkoma
Njuna smučarska zgodba je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih – sledilci so navdušeni nad tem, kako umirjena in sproščena sta mačka v vseh situacijah. Lazar pravi, da je ključ v postopnem navajanju, zaupanju in spoštovanju njunih mej.
Njihove dogodivščine pa se tukaj gotovo ne končajo – glede na dosedanji tempo potovanj je le vprašanje časa, kdaj bo trojica osvojila novo, še bolj nenavadno destinacijo.
