Najslavnejši britanski maček, 19-letni Larry, ki že od leta 2011 opravlja naloge glavnega mišolovca v rezidenci britanskega premierja, je moral pred dnevi pod nož, a je zdaj spet nazaj doma in že opravlja svoje vsakodnevne zadolžitve.

Larry je iz navadnega zavetiškega mačka s svojo karizmo in vztrajnostjo postal eden najbolj prepoznavnih prebivalcev britanske vlade.

Prve fotografije operiranega mačka pa so mnoge neprijetno presenetile, saj je na njegovem desnem boku viden predel brez dlak, sredi njega pa velika brazgotina.

A njegovi trenutni skrbniki mirijo javnost, da Larry uspešno okreva, prav tako si je že povrnil moči, da se je lahko vrnil k svojim vsakodnevnim opravilom.