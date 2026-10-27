Najslavnejši britanski maček, 19-letni Larry, ki že od leta 2011 opravlja naloge glavnega mišolovca v rezidenci britanskega premierja, je moral pred dnevi pod nož, a je zdaj spet nazaj doma in že opravlja svoje vsakodnevne zadolžitve.

Larry je iz navadnega zavetiškega mačka s svojo karizmo in vztrajnostjo postal eden najbolj prepoznavnih prebivalcev britanske vlade.
Larry je iz navadnega zavetiškega mačka s svojo karizmo in vztrajnostjo postal eden najbolj prepoznavnih prebivalcev britanske vlade. FOTO: Profimedia

Prve fotografije operiranega mačka pa so mnoge neprijetno presenetile, saj je na njegovem desnem boku viden predel brez dlak, sredi njega pa velika brazgotina.

A njegovi trenutni skrbniki mirijo javnost, da Larry uspešno okreva, prav tako si je že povrnil moči, da se je lahko vrnil k svojim vsakodnevnim opravilom.

Že 15 let je Larry glavni maček na naslovu Downing Street 10.
Že 15 let je Larry glavni maček na naslovu Downing Street 10. FOTO: Profimedia

Larry je moral sredi meseca na kirurški poseg, pri katerem so mu odstranili cisto. Iz urada britanskega predsednika vlade so takrat sporočili, da je bila operacija uspešna in da maček dobro okreva. "Larryju gre dobro in že ponovno tava po stavbi. Po mačje rečeno se počuti veliko bolje, čeprav okreva korak za korakom," so sporočili iz Downing Streeta ter se zahvalili veterinarjem za oskrbo.

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Dodatno pomirjujoča novica je, da odstranjena cista po doslej znanih podatkih ni bila povezana z resnejšo boleznijo. Gre za razmeroma pogost veterinarski poseg, po katerem živali običajno hitro okrevajo.

Larry je prestal odstranitev ciste in je na dobri poti, da povsem okreva.
Larry je prestal odstranitev ciste in je na dobri poti, da povsem okreva. FOTO: Profimedia

Larry velja za pravo britansko institucijo. V Downing Street se je preselil februarja 2011, potem ko so ga posvojili iz zavetišča Battersea Dogs & Cats Home. Od takrat je preživel menjave kar sedmih britanskih predsednikov vlad in postal ena najbolj prepoznavnih mačk na svetu. Letos je obeležil že 15 let službovanja na položaju glavnega lovca na miši.

Viri: Downing Street, Yahoo News