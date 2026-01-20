Kot so zapisali na spletni strani Svetovne federacije mačk (World Cat Federation – WCF) , je bila ruska abesinska mačka Darlen Fleur Dalmore Black letos razglašena za najlepšo mačko na svetu. Samček Darlen je premagal skoraj 1500 mačk z vsega sveta in zbral več kot 19.700 točk, kar je rezultat njegove vrhunske predstavitve na številnih mednarodnih razstavah.

Naziv najboljše mačke ni odvisen le od enega tekmovanja, temveč od rezultatov skozi celotno sezono, ki se seštejejo na podlagi uradnih razstav WCF. Darlen je v sezoni 2025 nastopil na več kot 40 razstavah, kjer je stalno prejemal visoke ocene. To mu je omogočilo, da se je uvrstil na prvo mesto med najboljšimi mačkami sveta.

Po poročanju portala Sri Lanka Guardian je Darlen med drugim izstopal po svoji 'ticked' dlaki (vsaka posamezna dlaka je sestavljena iz več barvnih segmentov – svetlejša pri korenu in temnejša proti konici –, kar daje mački značilen sijajen in živahen videz, kot da bi bil kožuh nežno posut s svetlobnimi odsevi. Celoten vzorec je enakomeren po telesu, brez lis ali madežev, kar poudarja njegovo vitko, atletsko postavo), izrazitih očeh in elegantni postavi, ki so značilnosti abesinske pasme. Žirijo je navdušil tudi s svojim temperamentom in vedenjem v ringu, kar je prav tako ključni kriterij pri ocenjevanju.

Darlenov najbližji zasledovalec na lestvici je bila mačka MelodySharm PShark iz Tajske, tretje mesto pa je pripadlo britanski kratkodlaki mački Moki TarLen Luxury iz Belorusije.