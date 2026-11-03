V domu priljubljene slovenske pevke Nike Zorjan je zavladala žalost. Njihova ljubljena psička Vila je poginila, potem ko se je njeno zdravstveno stanje zaradi hude bolezni v zadnjih dneh močno poslabšalo. Nika je bolečo novico delila s svojimi sledilci in ob tem zapisala besede, ki razkrivajo, kako zelo je bila Vila ljubljena članica njihove družine.

Vila bi 12. novembra dopolnila komaj dve leti. Namesto praznovanja in novih skupnih dogodivščin pa se je morala družina soočiti z izgubo, na katero se ni mogoče pripraviti.

Vila se je spopadala s hudo prirojeno boleznijo

Kot je razkrila Nika, se je njena psička spopadala z renalno displazijo, hudo prirojeno boleznijo ledvic. Kljub zdravilom, terapijam in vsem prizadevanjem, da bi ji pomagali, se je njeno stanje v zadnjih dneh močno poslabšalo. Družina je storila vse, kar je bilo v njeni moči, vendar je bilo Vili njeno malo telo vse težje nositi bolezen. Pred svojci je bila tako ena najtežjih odločitev – kako ravnati, ko ljubljenega bitja ne moreš več obvarovati pred bolečino. "Preveč smo jo imeli radi, da bi dovolili, da še naprej trpi," je zapisala pevka in iskreno opisala bolečino ob odločitvi, ki jo je morala sprejeti družina.

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Zadnji dan so ji namenili vso svojo ljubezen

Čeprav je bilo slovo neizmerno boleče, je družini ostal dragocen spomin na zadnji skupni dan. Nika je zapisala, da so vedeli, da je pred njimi še zadnji dan z Vilo, zato so ji namenili vsak trenutek, ki jim je bil še podarjen. Privoščili so si zadnji sprehod, objeme in poljubčke. Ko je prišel čas slovesa, so bili vsi ob njej. Peli so ji njeno pesmico, jo božali, poljubljali in držali za tačke. Vila je tako zadnje trenutke preživela obdana z ljudmi, ki so jo imeli najraje. Prav to je eden najmočnejših delov Nikinega zapisa, v katerem je mogoče začutiti globoko povezanost med človekom in njegovim štirinožnim prijateljem.

"Danes je naš dom neznosno tih"

Izguba hišnega ljubljenčka ne pomeni le slovesa od živali, temveč tudi od številnih vsakodnevnih navad, drobnih trenutkov in prisotnosti, ki je prej napolnjevala dom. Nika je priznala, da je njihov dom po Vilinem odhodu neznosno tih. Pogrešajo jo v vsakem kotičku hiše in v vseh majhnih vsakdanjih trenutkih, ko jo bodo nehote iskali tam, kjer je bila vedno. Posebej ganljivo je tudi njeno slovo, v katerem se je spomnila vseh načrtov, ki jih je imela za prihodnost s svojo psičko. Želela si je še veliko skupnih sprehodov, dogodivščin, prespanih noči v postelji, jutranjega prebujanja s tačkami in običajnih dni, ki so bili zaradi Vile nekaj posebnega.

"Če bi ljubezen lahko zdravila, bi živela večno"

Nika je svojo objavo sklenila z nežnim in bolečim slovesom od svoje male prijateljice. Čeprav ji življenje ni namenilo toliko časa, kot bi si ga zaslužila, bo Vila za vedno ostala del njihove družine. "Če bi ljubezen lahko zdravila, bi živela večno," je zapisala pevka. Ob koncu ji je namenila še zadnje besede: "Leti visoko, Vila moja!" Njen zapis je ganil številne sledilce, ki se lahko poistovetijo z bolečino ob izgubi živalskega družinskega člana. Vila je bila z Niko žal le kratek čas, a kot je razvidno iz njenega slovesa, je v tem času pustila neizbrisen pečat. Nekatere vezi namreč niso odvisne od tega, koliko časa trajajo. Pomembno je, koliko ljubezni pustijo za seboj.