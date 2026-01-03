Ko pade sneg, nas pogosto zanese, da bi pomagali jelenjadi. Čeprav so očarljivi, hranjenje jelenjadi ni dobra ideja. Zakaj? Živali preživijo same, vaša hrana pa jim lahko škoduje. Strokovnjaki navajajo šest glavnih razlogov, zakaj je bolje, da divjadi ne hranimo, in predlagajo boljše načine za njihovo podporo.

Jelenjad ne potrebuje vaše hrane

Jelenjad ima naravne načine za preživetje pozimi in dodatne hrane ne potrebuje. Kot je povedala Becky Fuda, so se "razvili za življenje v območjih s krutimi zimami." Jeseni si naberejo maščobne zaloge in jim zraste debela zimska dlaka za toploto. Pozimi jedo veje in lubje, ki je polno vlaknin. Tudi gibljejo se manj in počasneje, da porabijo manj energije. So zelo prilagodljive živali in nepotrebno hranjenje jim lahko škodi.

icon-expand Jelen FOTO: Dreamstime

Koruzna past: skriti sovražnik v božični idili

Zima je za jelene težak čas. Če jedo koruzo ali drugo žito, se jim lahko zgodi kaj hudega. Njihovi želodci so navajeni na vlaknasto hrano, kot so vejice in lubje. Zrnje vsebuje veliko ogljikovih hidratov, kar jim povzroča težave. Temu pravimo koruzna toksičnost. V njihovem želodcu nastane preveč kisline. Posledice so napihnjenost, driska, dehidracija in celo smrt. Jeleni lahko umrejo že v šestih do desetih urah po zaužitju žita. Zato nikoli ne hranite jelenov z žitom!

Pomembno! Koruzna toksičnost lahko ubije jelena v 6-10 urah. Zato nikar ne hranite jelenjadi z žitom!

Hranjenje povzroča bolezni

Hranjenje divjadi na enem mestu lahko povzroči širjenje bolezni. Ko se okužene živali hranijo skupaj, lahko bolezen hitro prenesejo na zdrave. Hranjenje torej povečuje hitrost prenosa bolezni, kar je velika nevarnost za vse divje živali. Zato je pomembno, da se izogibamo hranjenju, da bi preprečili širjenje bolezni.

icon-expand Jelen FOTO: Dreamstime

Agresivnost in nevarnost za ljudi

Hranjenje jelenjadi povzroča, da postane bolj agresivna. Ko močnejši jeleni pojedo vso hrano, manjši in mladiči stradajo. Jelenjad se tudi navadi na ljudi in jih neha videti kot nevarnost. Kot pravi Lau: "Strah jelenjadi pred ljudmi ohranja jelene varne pred ljudmi." Zaradi tega se jelenjad zadržuje blizu ljudi, kjer jo lahko povozijo avtomobili ali uničuje vrtove. Hranjenje jelenjadi je v mnogih krajih prepovedano, saj so pravila različna glede na državo in občino. Preden ponudite hrano, se vedno pozanimajte pri lokalni upravi za naravne vire o veljavnih predpisih.

Pomoč divjadi na pravi način