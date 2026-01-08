Antifriz je ena najpogostejših in najnevarnejših kemičnih groženj za pse, saj je privlačnega okusa, hitro se absorbira in že v majhnih količinah lahko povzroči smrt ali odpoved ledvic.
Kaj je antifriz in zakaj je nevaren?
- Glavna sestavina večine antifrizov je etilen glikol, ki je izjemno strupen za pse.
- Ima sladek vonj in okus, kar ga naredi privlačnega za živali.
- Po zaužitju se kemikalija v jetrih presnovi v strupene produkte, ki povzročijo hude poškodbe ledvic in drugih organov.
- Tudi majhna količina lahko povzroči smrt – že nekaj žličk je lahko usodnih za srednje velikega psa.
- Znaki zastrupitve se pogosto pojavijo šele nekaj ur po zaužitju, zato je tveganje še večje.
Kako pride do zastrupitve?
Psi se najpogosteje zastrupijo, ko:
- ližejo razlite kapljice antifriza na tleh v garaži ali na dvorišču,
- tekajo po površinah, kjer je antifriz uhajal iz avtomobilov,
- zaužijejo tekočino iz nezavarovanih posod v kleti ali delavnici.
Ker je okus antifriza sladek, ga psi pogosto zaužijejo brez zadržkov.
Simptomi zastrupitve
Znaki zastrupitve se lahko pojavijo v dveh fazah:
Zgodnji simptomi (30 min–12 ur)
- bruhanje
- povečana žeja in uriniranje
- šibkost ali utrujenost
- neusklajeno gibanje
- pretirano slinjenje
Poznejši simptomi (12–72 ur)
- tresenje ali krči
- oteženo dihanje
- zmanjšano ali popolno prenehanje uriniranja
- koma
- odpoved ledvic
Znaki so lahko nejasni in spremenljivi, zato je zgodnja reakcija ključnega pomena.
Zakaj je antifriz tako nevaren?
Glavna nevarnost etilen glikola so njegovi presnovni produkti:
- Glikolna kislina povzroča hudo metabolično acidozo.
- Oksalati se vežejo s kalcijem in tvorijo kristale, ki se usedejo v ledvicah, kar vodi do hude ledvične poškodbe ali odpovedi.
- Posledično so lahko prizadeti tudi živčni sistem, srce in drugi organi.
- Zaradi teh učinkov je zastrupitev že v začetni fazi zelo nevarna, če se ne ukrepa takoj.
Kaj narediti, če pes zaužije antifriz?
Takojšnje ukrepanje je življenjskega pomena:
Takoj pokličite veterinarja.
Veterinar lahko uporabi protistrupe, ki preprečijo nastanek strupenih produktov.
Pogosto je potrebna tudi intravenozna tekočinska terapija, ki pomaga izločiti strup in zaščititi ledvice.
Uspeh zdravljenja je najboljši, če se začne v prvih urah po zaužitju, preden pride do resnih poškodb.
Preprečevanje zastrupitve
- Shranjujte antifriz na varnem in nedosegljivem mestu.
- Takoj počistite vse razlite kapljice.
- Med uporabo antifriza psa odmaknite iz prostora.
Razmislite o manj strupenih alternativah (npr. antifriz na osnovi propilen glikola), ki so za živali manj nevarne.
Če obstaja sum, da je pes zaužil antifriz, ne odlašajte – takoj poiščite veterinarsko pomoč. Pravilno shranjevanje in previdnost pri uporabi teh kemikalij sta najboljša načina, da zaščitite svoje kosmate prijatelje.
Vira: PetMD, The Kennel Club
