Beckhamova nova strast: čebelarstvo

Nekdanji angleški nogometni reprezentant David Beckham je v zadnjih letih razvil pravo strast do življenja na podeželju. Na svojem posestvu v angleški pokrajini Cotswolds skrbi za več čebelnjakov, goji zelenjavo in sadje ter se posveča trajnostnemu načinu življenja. Zvezdnik je ob letošnjem svetovnem dnevu čebel na družbenih omrežjih delil tudi nekaj utrinkov iz svojega čebelarskega vsakdana. Kot poroča brazilski portal Itatiaia, je ob tem poudaril pomen čebel za ekosistem in pridelavo hrane ter priznal, da si življenja brez njih skoraj ne predstavlja več.

icon-expand David Beckham - nekoč nogometni idol, danes čebelar. FOTO: Profimedia

Kokoši, vrt in sveža jajca

Poleg čebel imajo posebno mesto na njegovem posestvu tudi kokoši. Kot poroča revija People, je Beckham pred dnevi objavil nove fotografije in videoposnetke, na katerih zbira jajca, preverja kokošnjak in skrbi za živali, ki jih je poimenoval kar novi člani družine. Ljubezen do kokoši ni nova. Že pred časom je razkril, da mu je žena Victoria Beckham podarila kokoši, sam pa je nato z veliko vnemo zgradil kokošnjak in začel skrbeti zanje. O tem so pisali tudi pri News24, kjer so Beckhama opisali kot navdušenega ljubiteljskega kmeta, ki z veseljem pobira sveža jajca in spremlja življenje na svojem posestvu.

Življenje, ki ga je spremenila pandemija

Beckhamovo navdušenje nad vrtnarjenjem in samooskrbo se je močno okrepilo med pandemijo covida-19. Takrat je začel več časa preživljati doma, urejati vrt, saditi zelenjavo in se učiti čebelarjenja. Danes na posestvu goji različne vrste zelenjave, skrbi za sadno drevje in redno deli utrinke iz svojega vrta. Med drugim je razkril, da ga delo na vrtu pomirja in mu pomaga najti ravnovesje po desetletjih življenja pod žarometi svetovne javnosti.

icon-expand Poleg čebel imajo posebno mesto na njegovem posestvu tudi kokoši. FOTO: Profimedia

Podeželje kot družinsko zatočišče

Kot piše Country Life, Beckham svoje posestvo vidi predvsem kot kraj, kjer se lahko družina umakne pred vsakodnevnim vrvežem. V enem izmed intervjujev je poudaril, da mu veliko pomeni dejstvo, da so njegovi otroci odraščali ob naravi in spoznali drugačen način življenja, kot ga ponuja velemesto. Čeprav ostaja ena najbolj prepoznavnih športnih ikon na svetu, se zdi, da danes Davida Beckhama najbolj osrečujejo precej preproste stvari – zvok čebel v panjih, sveže pobrana jajca in mir, ki ga ponuja življenje na podeželju.

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