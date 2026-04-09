Pohodniki, ki so se v minulih dneh odpravili proti planoti Nanos, so doživeli nepričakovano presenečenje. Na eni od poti se je namreč pojavil noj – ptica, ki v tem okolju nikakor ni domača, so poročali v informativni oddaji 24UR.

Fotografije velike ptice so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in vzbudile nemalo vprašanj. Noj je sicer največja in najtežja ptica na svetu, v naravi pa živi predvsem v Afriki. Strokovnjaki domnevajo, da je žival najverjetneje pobegnila iz ujetništva ali se izgubila, saj kraška planota Nanos nikakor ni njen naravni habitat.

Čeprav so noji znani po tem, da se dobro prilagajajo in lahko dolgo časa preživijo brez vode, so lahko v stresnih razmerah tudi nevarni. Zato strokovnjaki opozarjajo, naj se ljudje živali ne približujejo, je ne dražijo in o opažanju obvestijo pristojne službe.

Dogodek je znova opozoril na odgovorno ravnanje z eksotičnimi živalmi in pomen hitrega ukrepanja, ko se te znajdejo v neprimernem okolju – tako zaradi njihove varnosti kot varnosti ljudi.