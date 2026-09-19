V bolivijski divjini Yungas so odkrili divjo mačko, za katero so sprva predvidevali, da ne gre za samostojno vrsto, a se je po letih DNK analiz in testiranj izkazalo, da gre za povsem novo vrsto divje mačke, ki so jo poimenovali tilkajo oziroma latinsko Leopardus tilcayo, poroča National Geographic. To je prva na novo odkrita živeča vrsta iz družine mačk (Felidae), ki je bila formalno opisana po več kot stoletju. To pomembno znanstveno odkritje je bilo objavljeno 17. septembra letos v znanstveni reviji Current Biology.

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Majhna mačka, ki je dolgo ostala neopažena

Tilkajo živi v bolivijski regiji Yungas, kjer se Andi stikajo z amazonskim pragozdom. Gre za območje gostih deževnih gozdov z visoko zračno vlago in izjemno biotsko raznovrstnostjo. Kot so navedli v znanstvenem članku, je nova vrsta divje mačke manjša od povprečne domače mačke, saj odrasla mačka v dolžino doseže približno 46 cm in tehta zgoljk okoli 1,4 kilograma. Ima svetlorjav kožuh z neenakomernimi rozetastimi lisami, kratka zaobljena ušesa in izrazite brke ter prodorne rjave oči.

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Od najdenega mladička do odkritja stoletja

Zgodba se je začela leta 2016, ko je domačin našel mladiča ob cesti in ga sprva zamenjal za navadno domačo mačko. Kasneje je ugotovil, da gre za divjo žival, zato jo je predal zavetišču Senda Verde Wildlife Sanctuary v Boliviji. Tam jo je opazila bolivijska biologinja in raziskovalka National Geographica Paola Nogales-Ascarrunz, ki jo je presenetil njen videz. Žival se ni ujemala z opisi znanih vrst južnoameriških tigrastih mačk, kar je sprožilo večletno genetsko raziskavo. Večina ljudi si predstavlja, da nove vrste odkrivajo med ekspedicijami v neprehodnih gozdovih, tilkajo pa je bil odkrit v zavetišču, kar pomeni, da je bila nova vrsta desetletja praktično pred očmi ljudi.

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Dolgotrajna in zahtevna analiza DNK

Raziskovalci so analizirali genome 38 osebkov rodu Leopardus iz različnih držav Južne Amerike, vključno z muzejskimi primerki. Analiza je pokazala, da tako imenovane 'tiger cats' oziroma tigraste mačke ne predstavljajo ene ali dveh vrst, kot se je dolgo domnevalo, ampak kar pet ločenih vrst. Bolivijska populacija se je od svojih najbližjih sorodnikov evolucijsko ločila pred približno 1,4 milijona leti, kar je dovolj velika genetska razlika, da jo znanstveniki obravnavajo kot samostojno vrsto. To pomeni, da je ta mačka obstajala že dolgo pred pojavom sodobnega človeka.

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O vrsti še vedno zelo malo znanega

Kot navaja National Geographic, znanstveniki priznavajo, da so podatki za zdaj zelo omejeni. Preučili so le dva živa osebka in nekaj posnetkov s fotopasti. Ostanki glodavcev v iztrebkih kažejo, da se mačka prehranjuje z majhnimi sesalci, fotopasti pa nakazujejo, da je verjetno pretežno nočno aktivna. Velikost populacije trenutno ni znana. Raziskovalci opozarjajo, da bi se lahko izkazalo, da je vrsta celo ogrožena, saj njen življenjski prostor močno prizadenejo posegi, kot so krčenje gozdov, širjenje kmetijstva, požari in rudarstvo.

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Kaj je pri odkritju tako pomembno?

Po besedah vodilnega avtorja raziskave Eduarda Eizirika je to pomemben opomnik, da tudi pri zelo dobro poznanih skupinah živali še vedno odkrivamo nove vrste. Odkritje tudi kaže, da lahko številne še neodkrite vrste izginejo, še preden jih znanost sploh prepozna.