Na forumih in družbenih omrežjih številni obiskovalci pišejo, da so jih ose spremljale skoraj pri vsakem obroku na prostem. Nekateri celo svetujejo, naj imajo dopustniki vedno pri sebi pokrite pijače in hrano ter se izogibajo puščanju ostankov na mizah. Gre sicer predvsem za osebne izkušnje uporabnikov, vendar se podobna opozorila ponavljajo že več poletij.

Zakaj je os poleti toliko?

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Strokovnjaki pojasnjujejo, da je konec julija in avgusta obdobje, ko je populacija os največja. Takrat so gnezda že popolnoma razvita, delavke pa intenzivno iščejo hrano. Posebej jih privlačijo: - sladke pijače, - sadje, - sladoled, - meso z žara, - ostanki hrane. Zaradi vročine in suše naravnih virov hrane pogosto primanjkuje, zato se ose še pogosteje približajo ljudem.

icon-expand Konec julija in avgusta je obdobje, ko je populacija os največja. FOTO: Adobe Stock

Trik s kavo: mit ali res deluje?

Med najbolj razširjenimi nasveti na spletu je prav gotovo trik z mleto kavo. Postopek je preprost: nekaj žlic suhe mlete kave ali posušenih kavnih usedlin stresejo v kovinski pepelnik ali drugo ognjevarno posodo ter jih prižgejo. Kava nato ne gori z odprtim plamenom, ampak počasi tli in oddaja dim z izrazitim vonjem. Po navedbah strokovnjakov za zatiranje škodljivcev dim in močan vonj res lahko začasno odženeta ose, saj prekrivata vonj hrane in motita njihov voh. Vendar opozarjajo, da to ni čudežna rešitev in ne deluje enako učinkovito v vseh razmerah ali pri vseh vrstah os. Učinek traja predvsem toliko časa, dokler kava tli. Na družbenih omrežjih in forumih številni uporabniki poročajo, da jim je ta metoda med kosilom ali večerjo na prostem občutno zmanjšala število os, zlasti na terasah in plažah.

icon-expand ose, osa FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno uporabiti kavo?

Če želite poskusiti ta naravni trik, strokovnjaki svetujejo: - uporabite popolnoma suho mleto kavo ali posušene kavne usedline, - stresite jih v kovinski pepelnik ali drugo ognjevarno posodo, - prižgite jih in pustite, da le počasi tlijo, - posodo postavite nekoliko stran od mize, da dim ne moti gostov, - nikoli je ne puščajte brez nadzora in je ne uporabljajte v zaprtih prostorih zaradi nevarnosti požara in dima.

Še nekaj naravnih načinov za manj os

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Čeprav popolne zaščite ni, lahko pomaga tudi nekaj preprostih ukrepov hrano in pijačo imejte pokrito, takoj pospravite ostanke hrane, redno praznite koše za smeti, uporabljajte sveče ali razpršila z eteričnimi olji poprove mete, citronele, nageljnovih žbic ali limonske trave, na terasi pa lahko poskusite tudi z lažnim osjim gnezdom, saj so ose pogosto teritorialne in se izogibajo območjem, kjer menijo, da že obstaja drugo gnezdo.

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