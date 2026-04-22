Dolgoprsi obrežnik, hrošč iz rodu Paederus, je majhen, podolgovat insekt z značilno črno-oranžno barvo, ki ga pogosto najdemo v vlažnih okoljih, na travnikih in ob vodah. Po podatkih strokovnjakov za entomologijo, ki jih povzema National Geographic, gre za vrsto hrošča, ki je razširjena po številnih delih sveta, tudi v Evropi.
Posebnost tega hrošča je, da sam po sebi ni agresiven. Ne grize in ne piči, vendar ob mehanskem stisku sprosti strupeno snov, imenovano pederin, ki povzroča draženje kože.
Zakaj je lahko nevaren
Kot opozarjajo zdravstveni strokovnjaki, ki jih povzema Medical News Today, povzroča t. i. Paederus dermatitis, ki se kaže kot kemična opeklina kože. Reakcija se pogosto ne pojavi takoj, ampak šele po enem do dveh dneh.
Najpogostejši simptomi so:
- rdečica kože
- pekoč občutek
- nastanek mehurjev
- značilne podolgovate rdeče lise ali črte
- ob stiku z očmi lahko povzroči vnetje veznic z izrazitim otekanjem vek
Po navedbah dermatoloških virov, ki jih povzema Healthline, lahko v hujših primerih pride tudi do splošnega slabega počutja, povišane telesne temperature in sekundarne okužbe kože.
Kako ravnati ob stiku s hroščem
Strokovnjaki poudarjajo, da je ključnega pomena pravilno ravnanje ob stiku s hroščem.
Če ga opazite na koži:
- hrošča ne stisnite
- nežno ga odpihnite ali odstranite s papirjem
Če pride do stika s kožo:
- kožo takoj zelo temeljito umijte z milom in vodo
- kože ne drgnite, saj lahko tako razširite strup
- pri stiku z očmi spirajte s fiziološko raztopino ali vodo
- spremljajte morebitne simptome v naslednjih 24 do 48 urah
Kot poroča dermatološka stroka, je ob hujših reakcijah ali znakih okužbe priporočljivo poiskati zdravniško pomoč. Zdravljenje je simptomatsko, specifičnega protistrupa ni.
Za zaščito je priporočljivo:
- zapiranje oken ali uporaba mrež proti insektom
- izogibanje neposrednemu stiku z neznanimi insekti
- previdnost pri spanju ob odprtih oknih
