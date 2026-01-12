Strokovnjaki poudarjajo, da odpornost na mraz ni le stvar dlake, temveč kombinacija genetike, telesne zgradbe in prilagoditev, ki jih je pasma razvila skozi zgodovino. The Spruce v svojih smernicah navaja, da imajo pasme, ki izvirajo iz hladnih podnebij, naravno gostejšo podlanko, ki deluje kot izolacija, medtem ko so druge pasme zaradi kratke dlake ali majhne telesne mase bolj občutljive.

Preberi še Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?

Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz

Haskiji, malamuti in druge polarne pasme

Haskiji in aljaški malamuti so med najbolj znanimi pasmami, ki obožujejo mraz. Better Homes Gardens poudarja, da imajo te pasme dvojno dlako, ki zadržuje toploto in odbija sneg. Njihova telesna zgradba, vzdržljivost in zgodovinska vloga vlečnih psov jih naredijo izjemno odporne na nizke temperature. Prav zato se v snegu počutijo bolje kot v vročini.

icon-expand Sibirski haski FOTO: Adobe Stock

Bernski planšarski pes in novofundlandec

Velike pasme z gosto dlako so prav tako dobro prilagojene mrazu. Good Housekeeping navaja, da novofundlandci zaradi svoje vodoodporne dlake in močne postave dobro prenašajo tudi ekstremne razmere. Bernski planšarski pes, ki izvira iz švicarskih Alp, je prav tako pasma, ki uživa v hladnem vremenu in snegu.

Švicarski in nemški ovčarji

Ovčarski psi so bili pogosto vzrejeni za delo v zahtevnih razmerah. The Spruce omenja, da nemški ovčarji in veliki švicarski planšarski psi dobro prenašajo mraz zaradi goste podlanke in močne telesne zgradbe. Njihova dlaka deluje kot naravna zaščita pred vetrom in snegom.

icon-expand Nemški ovčar FOTO: Dreamstime

Pasme psov, ki mraza ne prenašajo dobro

Kratkodlake pasme

Pasme, kot so čivave, francoski buldogi in bokserji, imajo zelo kratko dlako in malo telesne maščobe. Good Housekeeping navaja, da te pasme hitro izgubijo telesno toploto in so zato občutljive na mraz. Pogosto potrebujejo dodatno zaščito, kot so plaščki ali krajši sprehodi.

Majhne pasme z nežno konstitucijo

Majhni psi, kot so maltežani ali jorkširski terierji, se zaradi svoje velikosti hitreje ohladijo. Better Homes Gardens izpostavlja, da majhne pasme pogosto nimajo dovolj izolacije, zato se v hladnem vremenu hitro začnejo tresti. Za njih je priporočljivo omejiti izpostavljenost mrazu in poskrbeti za toplo zavetje.

Pasme z zelo kratko dlako ali brez dlake

Psi brez dlake, kot je kitajski goli pes, ter pasme z izjemno kratko dlako, kot je whippet, so med najbolj občutljivimi na mraz. The Spruce navaja, da te pasme nimajo naravne zaščite pred nizkimi temperaturami, zato potrebujejo dodatno toploto, omejene sprehode in zaščitna oblačila.

icon-expand Čivava FOTO: Dreamstime

Kako prepoznati, da psa zebe

– Tresenje ali drgetanje, – dvigovanje tačk od tal, – iskanje zavetja ali bližine lastnika, – upočasnjena hoja, – zavračanje gibanja na prostem. Good Housekeeping dodaja, da je treba psa takoj ogreti, če opazimo katerega od teh znakov, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost mrazu vodi v podhladitev.

Preberi še Je oblačenje psov pozimi res potrebno?

Kako zaščititi psa pred mrazom

Za pasme, ki mraza ne prenašajo dobro, je ključna preventiva. The Spruce poudarja, da je treba psu zagotoviti toplo ležišče, omejiti čas na prostem in po potrebi uporabiti zaščitna oblačila. Pri pasmah, ki mraz dobro prenašajo, pa je kljub temu pomembno spremljati stanje tačk, saj sol in led lahko povzročita razpoke.

Mraz ni enak za vse pasme

Različne pasme psov imajo različne potrebe, ko gre za mraz. Odpornost na mraz ni odvisna le od dlake, temveč tudi od telesne zgradbe, genetike in zgodovinske vloge pasme. Ko razumemo, kako se posamezna pasma odziva na nizke temperature, lahko poskrbimo za varne, prijetne in zdrave zimske sprehode.