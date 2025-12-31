Čeprav se nekaterim zdijo 'nedolžna zabava', številni mediji opozarjajo, da gre za eno najbolj nevarnih oblik pirotehnike. BBC v svojih poročilih navaja, da petarde povzročijo največ poškodb med vsemi pirotehničnimi izdelki, saj eksplodirajo nenadno, nepredvidljivo in z izjemno močjo. A fizične poškodbe so le del zgodbe, še veliko hujše posledice doživljajo živali, predvsem psi, ki hrup doživljajo bistveno intenzivneje kot ljudje.

Petarde so zasnovane tako, da ustvarijo močan pok, ki lahko preseže prag bolečine za človeško uho. The Guardian v svojih analizah poudarja, da je ravno nenadnost eksplozije tisto, kar povzroči največ nesreč: ljudje petardo pogosto vržejo prepozno ali pa eksplodira v roki. Poškodbe vključujejo opekline, raztrganine, poškodbe oči in celo amputacije prstov.

Petarde ne ogrožajo le tistega, ki jih prižge. National Geographic opozarja, da eksplozivni delci letijo v vse smeri, zato lahko poškodujejo naključne mimoidoče, otroke ali starejše, ki se ne morejo pravočasno umakniti. V urbanih okoljih je tveganje še večje, saj se zvok odbija od stavb in ustvari še močnejši akustični udar.

Psi slišijo frekvence, ki so za človeka neslišne, in zvoke zaznavajo večkrat glasneje. BBC v svojih prispevkih o vedenju živali navaja, da eksplozije petard pri psih sprožijo močan stresni odziv, podoben paniki. To ni 'malo strahu', ampak fiziološki šok: pospešen srčni utrip, tresenje, slinjenje, skrivanje, beg ali celo samopoškodovanje.

The Guardian poroča, da se v času petard poveča število pobeglih psov, saj živali v paniki izgubijo orientacijo. Mnogi se poškodujejo na cestah, nekateri se nikoli ne vrnejo domov.

National Geographic izpostavlja, da lahko ponavljajoči se poki povzročijo trajno anksioznost, fobije in spremembe vedenja. Pri starejših psih lahko močan stres sproži tudi zdravstvene zaplete, kot so srčne aritmije.

V Sloveniji veljajo strogi zakoni za uporabo pirotehnike. Bodite previdni s pirotehničnimi izdelki! Petarde so popolnoma prepovedane. Prepovedani so nakup, posedovanje in uporaba vseh vrst petard, ker so zelo moteče za ljudi in živali ter pogosto povzročajo nesreče in poškodbe. Ljudje jih včasih kupujejo v tujini, čeprav so pri nas prepovedane. Pirotehnični izdelki so razdeljeni v skupine glede na to, kako nevarni so, kakšen je njihov namen in kako glasni so.

Kaj je dovoljeno: Lahko kupujete in uporabljate izdelke iz skupin F1, F2, T1, P1 ter nekatere iz skupine F3. Druge izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki s posebnim dovoljenjem.

Starostne meje: Izdelke F1 lahko uporabljajo starejši od 14 let, izdelke F2 starejši od 16 let. Za izdelke T1, P1 in nekatere F3 morate biti starejši od 18 let. Mlajši lahko izdelke F1 in F2 uporabljajo le, če jih nadzoruje odrasla oseba.

Inšpektorat RS za notranje zadeve nadzoruje prodajo in shranjevanje pirotehničnih izdelkov. Preverjajo, ali so izdelki varni, saj so nekateri lahko zelo nevarni. Letos so nadzori v trgovinah poostreni.

Več je dostopno TUKAJ.