Podgane so škodljivci, ki se v vrtovih naselijo zaradi dostopne hrane in varnega zavetja. Da bi preprečili njihovo širjenje, morate razumeti, kaj jih privlači. Prehranjujejo se z odpadki, odpadlim sadjem in zelenjavo, ki ležijo na vrtu in jih ne poberete. Ko najdejo stalen vir hrane, si pod terasami, v lopah ali rastlinjakih hitro ustvarijo gnezda. Ker so aktivne predvsem ponoči, jih je težko opaziti, preden je škoda že storjena. Vedeti pa tudi morate, da podgane niso le nadležne, temveč tudi nevarne za zdravje, saj prenašajo bolezni. Zato je pametno, da ravnate preventivno in da jim ne omogočite naseljevanja na vašem vrtu, dvorišču ali hiši.

Odstranite krmilnice za ptice in ustavite glodavce

icon-expand Podgana in ptičja krmilnica FOTO: Shutterstock

Ali ste vedeli, da so krmilnice za ptice pogost vzrok za invazijo podgan? Hrana, ki pristane na tleh, je za podgane prava gostija. Če imate težave z glodavci, takoj odstranite krmilnice. Namesto tega: posadite grmovnice z jagodičevjem, ki so naravni vir hrane za ptice. Če se krmiljenju ne morete odpovedati, uporabite lovilce semen pod krmilnico in redno čistite tla. Vso dodatno hrano za živali hranite v zaprtih zabojnikih, do katerih podgane ne morejo dostopati, poroča spletna stran Mirror.

Redno košenje trave in čiščenje krame sta ključna: podgane se izogibajo odprtim in čistim prostorom.

Kako zaščititi terase in kompostnike pred gnezdenjem

Podgane se rade skrivajo pod lesenimi podesti. Če želite težavo rešiti trajno, razmislite o betonski podlagi ali pa vsaj dobro zaprite vse špranje. Vsa vrata na lopah se morajo tesno prilegati tlom. Pri kompostu bodite previdni: ne mečite ostankov kuhane hrane, mesa ali sirov v kompostnik. Redno ga mešajte, da vznemirite morebitne glodavce. Če opazite, da so se v kompostu že naselili, ga iz varnostnih razlogov ne uporabljajte za gnojenje zelenjave, ki jo boste uživali surovo, saj je kontaminiran. Če imate na dvorišču zabojnike za smeti, potem tudi v tem primeru ravnajte primerno - zabojnike vedno zapirajte in poskrbite, da ne bodo prenatrpani z odpadki.

icon-expand Podgana na kompostu FOTO: Shutterstock

Izkoristite njihov strah pred novim

Redno odstranjevanje stvari je še ena učinkovita metoda za odvračanje podgan, saj ne marajo sprememb. To pomeni, da se močno bojijo neznanega, zato jih bodo novi predmeti na vrtu ali spremembe v njihovi postavitvi vznemirili. Če boste to počeli, potem obstaja večja verjetnost, da bodo vaš vrt popolnoma zapustile, poroča spletna stran net.hr.