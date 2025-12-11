Ko praznično veselje postane grožnja živalim

Praznični december je za mnoge čas topline, druženja in svetlikajočih se lučk. Za živali pa je to tudi obdobje, ko se njihov svet lahko v trenutku spremeni v kaos. Poki petard, ki jih ljudje pogosto dojemamo kot neškodljiv del praznovanja, so za živali alarm, ki sproži paniko, beg in dolgotrajne posledice za njihovo zdravje. Prav na to opozarja že trinajsto leto zapored družbeno odgovorna kampanja Petarde? Ne, hvala!, ki jo organizira podjetje TAM-TAM. Letošnji poudarek je še posebej jasen: vsak pok je za živali stres, ki ga ne znajo izraziti – a ga občutijo z vso intenzivnostjo.

Živali trpijo v tišini: kako poki vplivajo na njihov svet

Domače živali

Psi in mačke imajo bistveno bolj občutljiv sluh kot ljudje. Nenaden pok lahko povzroči: - tresenje in skrivanje, - pospešen srčni utrip, - beg, ki se lahko konča z izgubo ali poškodbo, - dolgotrajno anksioznost. Veterinarji poročajo, da se v času praznikov število pobeglih psov močno poveča, številne živali pa potrebujejo pomirjevala ali veterinarsko pomoč.

icon-expand V času praznikov število pobeglih psov močno poveča, številne živali pa potrebujejo pomirjevala ali veterinarsko pomoč. FOTO: Shutterstock

Divje živali

Tudi živali v naravi niso nič manj prizadete. Ptiči se ob pokih množično dvigujejo v zrak, pogosto v temi, kar vodi v trke in izčrpanost. Srne, zajci in druge prostoživeče živali pa lahko v paniki bežijo na ceste ali v nevarne terene. Za živali je vsak pok nepričakovan šok, ki ga ne morejo razumeti – lahko ga le preživijo.

Kampanja, ki govori jezik mladih – v imenu živali

Letošnja kampanja se osredotoča na najstnike, saj raziskave kažejo, da so prav oni najpogostejši uporabniki petard. Namesto moraliziranja se jim približa na način, ki ga razumejo: s simboli in izrazoslovjem generacije Z. Osrednje sporočilo pokanje = (rdeča zastava) jasno pove, da je pokanje petard vedenje, ki ga mladi sami prepoznajo kot problematično. Petarde niso več kul, ampak znak nezrelosti – in predvsem dejanje, ki škoduje živalim.

icon-expand Osrednje sporočilo pokanje = (rdeča zastava) jasno pove, da je pokanje petard vedenje, ki ga mladi sami prepoznajo kot problematično. FOTO: Tam-Tam

Vizualna kampanja, ki pokaže trenutek strahu

Podobo kampanje je zasnovala DROM agency. Plakati prikazujejo živali v tisti grozljivi sekundi po poku – v trenutku, ko ne vedo, ali je nevarnost minila. Ročno risani motivi in stripovska estetika poudarjajo ranljivost živali, rdeča zastavica pa deluje kot univerzalni simbol opozorila. Barvna paleta, prilagojena senzibiliteti mladih, poskrbi, da sporočilo izstopa v urbanem prostoru in pritegne pozornost mimoidočih.

Zakaj je pomembno, da se spremeni celotna družba?

Čeprav je kampanja usmerjena v mlade, organizatorji poudarjajo, da odgovornost nosimo vsi – tudi starši, skrbniki in širša skupnost. Pogosto se namreč zgodi, da otrok prvo petardo vrže prav v družbi odraslega. Sprememba vedenja je dolgotrajen proces, ki zahteva razumevanje, pogovor in predvsem empatijo do živali, ki ne morejo povedati, kako zelo jih poki prizadenejo.

Podpora podjetij in skupnosti

Kampanjo podpirajo številni partnerji, med njimi Lidl Slovenija, A1 Slovenija, NLB, Triglav Slovenija, Shell Adria in Rock Radio. Skupaj pomagajo širiti sporočilo, da je praznovanje lahko veselo tudi brez pokanja.

Skupaj za tišji december – za živali

Kampanja Petarde? Ne, hvala! ostaja eden najmočnejših projektov ozaveščanja o škodljivosti pirotehnike. Njeno sporočilo je preprosto in močno: Pok ni zabava. Pok je strah. Pok je bolečina. Pok je alarm za živali. Vsak od nas lahko prispeva k bolj varnemu in prijaznemu prazničnemu času: - izogibajmo se petardam, - širimo sporočilo, - opozarjajmo druge, - poskrbimo za živali, ki so odvisne od nas.