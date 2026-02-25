Z začetkom toplejših in vlažnih dni se po Sloveniji začenja spomladanska selitev dvoživk iz prezimovališč proti mrestiščem. V okviru akcije Pomagajmo žabicam zato iščejo prostovoljce, ki bi žabam, krastačam in pupkom pomagali pri varnem prečkanju cest, so sporočili iz društva Žverca.

Zakaj so dvoživke tako pomembne?

Kot so poudarili v društvu Žverca, so dvoživke izjemno pomemben del ekosistema, saj uravnavajo populacije žuželk in predstavljajo pomemben člen v prehranski verigi. Obenem sodijo med najbolj ogrožene skupine živali. Človek jim z izsuševanjem mokrišč, pozidavo prostora in prometno infrastrukturo močno zmanjšuje življenjski prostor, so zapisali v društvu.

Podhodi za dvoživke pod cestami?

icon-expand Žaba na cesti FOTO: Adobe Stock

Z začetkom toplejših in vlažnih dni se začenja njihova spomladanska selitev proti mrestiščem, a jih pri tem vsako leto veliko konča pod kolesi avtomobilov. Dolgoročno in sistemsko rešitev bi po prepričanju društva predstavljali podhodi za dvoživke pod cestami. A ker teh še ni, je edina takojšnja in učinkovita rešitev pomoč prostovoljcev, ki dvoživke varno prenesejo čez cesto. "V akcijah Pomagajmo žabicam zato iščemo odgovorne in resne prostovoljce, ki bi bili pripravljeni v prihodnjem mesecu večkrat pomagati na terenu na lokacijah po vsej Sloveniji," so zapisali.

Posebej si želijo ljudi, ki si bodo pred udeležbo skrbno prebrali navodila za prostovoljce in upoštevali varnostne smernice, so poudarili. Akcije potekajo v večernem času, med 18. in 21. uro, ko je selitev dvoživk najbolj množična, še posebej ob dežju in višji zračni vlagi. Udeležba je na lastno odgovornost, obvezna oprema pa vključuje odsevni jopič, dobro svetilko in vedro. Društvo Žverca bo akcijo 18. leto zapored organiziralo v Hrašah pri Smledniku, drugod po Sloveniji pa akcije vodijo lokalni organizatorji.

Ob tem so izpostavili spletno stran pomagajmo-žabicam.si, na kateri so zainteresirani javnosti dostopni zemljevid lokacij,navodila za sodelovanje ter informacije o poteku akcije. Na selitev dvoživk so v teh dneh opozorili tudi na Zavodu RS za varstvo narave, kjer prav tako sodelujejo pri prenašanju dvoživk čez ceste in postavljanju začasnih varovalnih ograj. Kot so zapisali v objavi na svoji spletni strani, je na novozgrajenih cestnih odsekih, kjer so selitvene poti dvoživk, obvezna gradnja podhodov. Kljub temu v Sloveniji ostaja še veliko cest, ki potekajo čez njihove selitvene poti.