Pozidna kuščarica je ena najbolj prepoznavnih vrst kuščarjev v Evropi. Pogosto jo lahko opazimo na sončnih kamnitih zidovih, skalovju, starih hišah ali ob robu gozdov. Zaradi svoje hitrosti, prilagodljivosti in zanimivega videza je priljubljena med ljubitelji narave.

Kako jo prepoznamo?

Pozidna kuščarica je majhen plazilec z dolgim repom in vitkim telesom. Odrasli osebki običajno merijo med 15 in 20 centimetrov, pri čemer velik del dolžine predstavlja rep. Njena barva je zelo različna, od sive in rjave do zelenkastih odtenkov. Po telesu ima pogosto temne lise ali vzorce, ki ji pomagajo pri skrivanju med kamni. Samci so običajno nekoliko bolj izrazito obarvani kot samice, predvsem v času parjenja.

FOTO: Adobe Stock

Kje živi?

Najraje ima suha, topla in sončna območja. Pogosto jo najdemo na kamnitih zidovih, med skalami, ob železniških progah, na vrtovih, v vinogradih in starih naseljih. Pozidna kuščarica je zelo prilagodljiva in lahko živi tudi v bližini človeka. Sončenje je zanjo zelo pomembno, saj kot hladnokrvna žival potrebuje toploto za delovanje telesa.

Prehrana

Hrani se predvsem z majhnimi žuželkami in drugimi nevretenčarji. Na njenem jedilniku so muhe, pajki, mravlje, hrošči in gosenice. S tem pomaga ohranjati naravno ravnovesje in zmanjšuje število nekaterih škodljivcev. Ena najbolj zanimivih lastnosti pozidne kuščarice je sposobnost odmetavanja repa. Če jo napade plenilec, lahko rep odpade in se še nekaj časa premika, medtem ko kuščarica pobegne. Kasneje ji zraste nov rep, vendar običajno ni več tako popoln kot prvotni. Pozidna kuščarica je zelo hitra in previdna. Ob najmanjšem sumu nevarnosti izgine v razpoko med kamni.

Varovanje vrste

Čeprav je pozidna kuščarica še vedno precej pogosta, jo ogrožata uničevanje naravnega okolja in pretirana urbanizacija. Pomembno je ohranjati suhe kamnite habitate ter naravne vrtove, kjer lahko najde zavetje in hrano. Pozidna kuščarica nas s svojo prisotnostjo spominja, kako pomembna je raznolikost življenja tudi v naši neposredni okolici.