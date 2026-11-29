Zimske čebele živijo tudi do šest mesecev

Medtem ko poletna čebela delavka pogosto živi le nekaj tednov, lahko njena zimska vrstnica preživi tudi pet ali šest mesecev. Prav te čebele so zdaj, v hladnem delu leta, ključne za preživetje družine. Kot pojasnjuje Čebelarska zveza Slovenije, zimske delavke povprečno živijo približno 140 dni, opazili pa so tudi posamezne, ki so dočakale več kot 300 dni. Zakaj tako dolgo? Njihovo telo se razlikuje od telesa poletnih delavk. Imajo bolje razvita maščobna telesca in krmilne žleze, presnova je počasnejša, njihova življenjska naloga pa je predvsem ohranjanje družine do pomladi. Pozimi se čebele stisnejo v tako imenovano zimsko gručo. V njeni sredini je matica, okoli nje pa delavke, ki z gibanjem prsnih mišic ustvarjajo toploto. Tako ohranjajo primerno temperaturo in varujejo najpomembnejšo članico družine.

icon-expand Čebele pozimi ne spijo, ampak skrbijo za preživetje družine. FOTO: Adobe Stock

Zakaj poletne čebele živijo le nekaj tednov?

Poletne delavke imajo precej bolj naporen življenjski ritem. Skrbijo za zalego, čistijo celice, gradijo satje, varujejo panj in nabirajo nektar ter cvetni prah. Njihovo delo je intenzivno, zlasti ko je v naravi veliko cvetja in je treba družini zagotoviti dovolj hrane. Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije poletne delavke živijo približno od 15 do 38 dni, spomladi in jeseni pa od 30 do 60 dni. Pomembna razlika je torej v obremenitvi. Poletne čebele veliko letajo, so izpostavljene vremenskim vplivom in številnim nevarnostim zunaj panja. Zimske pa večino časa preživijo v notranjosti in imajo drugačne telesne zaloge. To je tudi razlog, da čebelja družina ne potrebuje enakega števila čebel skozi vse leto. Poleti je lahko zelo številčna, pozimi pa se njeno število zmanjša.

Matica lahko živi več let, čeprav opravlja najpomembnejšo nalogo

Med vsemi prebivalkami panja ima najdaljšo življenjsko dobo matica. Običajno živi od enega do treh let, včasih tudi dlje. Njena glavna naloga je zaleganje jajčec, iz katerih se razvijejo nove generacije čebel. V času največje dejavnosti lahko odloži tudi več kot tisoč jajčec na dan. Za njeno prehrano in nego skrbijo delavke, ki ji zagotavljajo matični mleček. Zanimivo je, da se matica in delavka razvijeta iz oplojenih jajčec. Razlika nastane predvsem zaradi prehrane v obdobju razvoja ličinke. Bodoča matica je ves čas hranjena z matičnim mlečkom, kar vpliva na razvoj njenih razmnoževalnih organov in druge telesne značilnosti.

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Trot živi precej manj časa kot matica

Tretji član čebelje družine je trot, torej samec. Njegova glavna naloga je parjenje z mlado matico. Za razliko od delavk ne nabira hrane, ne čisti panja in ne skrbi za zalego. Spomladi in poleti troti običajno živijo od tri do štiri tedne, čeprav se njihova življenjska doba lahko podaljša. Če se trot uspešno pari z matico, po parjenju pogine. Jeseni se razmere spremenijo. Ko zmanjkuje paše in se družina pripravlja na zimo, delavke trotom prenehajo zagotavljati hrano in jih izženejo iz panja. Tako družina prihrani zaloge za obdobje, ko nove hrane ne bo mogoče nabirati. Čebelarska zveza Slovenije pojasnjuje tudi, da skoraj noben trot ne preživi zime v panju.

Kako dolgo živijo posamezne čebele?

Razlike med člani čebelje družine so precejšnje. Življenjska doba je odvisna predvsem od njihove vloge, letnega časa in obremenitve. Matica - 1–3 leta Poletna delavka - 15–38 dni Zimska delavka - Povprečno 140 dni Trot - 21–32 dni spomladi in poleti

icon-expand Med vsemi prebivalkami panja ima najdaljšo življenjsko dobo matica. FOTO: Adobe Stock

Čebele pozimi ne spijo, ampak skrbijo za preživetje družine

Čeprav je v čebelnjaku pozimi precej manj živahno, čebele niso neaktivne. Ne prespijo zime, temveč se tesno stisnejo v zimsko gručo, v kateri skupaj uravnavajo temperaturo. Matica je v njenem središču, delavke pa se razporedijo okoli nje. Z izmeničnim gibanjem in krčenjem prsnih mišic proizvajajo toploto. Hkrati porabljajo zaloge medu, ki so jih čebelarji pustili v panju za zimsko obdobje. Zimska gruča je tako ključna za ohranjanje toplote in preživetje čebelje družine. Pomembno je tudi, da so zimske čebele zdrave. Na njihovo preživetje lahko močno vplivajo bolezni, pomanjkanje hrane in predvsem pršica varoja, ki oslabi čebele ter prenaša viruse. Prav zato je jesenska priprava na zimo za čebelarja tako pomembna. Čebele, ki zdaj prebivajo v panju, morajo namreč preživeti več mesecev, spomladi pa pomagati vzgojiti novo generacijo delavk.

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