Zakaj hladno vreme vpliva na pasje sklepe

Kot pojasnjuje veterinarski portal PetMD, se sklepna tekočina pri nižjih temperaturah zgosti, spremembe zračnega tlaka pa lahko povečajo občutek bolečine, poleg tega so psi v hladnih mesecih pogosto manj aktivni kar vodi v togost in nelagodje. Podobno piše strokovni blog Ask A Vet, kjer navajajo, da mraz lahko povzroči otekanje tkiv in napetost mišic, zmanjšano gibanje pa dodatno stopnjuje okorelost. Zato opozarjajo, da zmanjšana aktivnost ni vedno zgolj sezonska umirjenost, temveč lahko kaže na težave s sklepi.

Znaki artritisa pri psu, ki jih je lahko spregledati

Zgodnji simptomi niso vedno očitni, zato jih lastniki hitro spregledajo. Veterinarji najpogosteje izpostavljajo:

- togost po spanju ali počitku,

- šepanje ali počasnejše gibanje,

- težave pri vstajanju ali hoji po stopnicah,

- izogibanje igri ali daljšim sprehodom,

- spremembe vedenja, kot sta nemir ali iskanje toplih mest.

Kako lahko psu pomagate doma

Čeprav diagnozo vedno postavi veterinar, lahko lastniki že z nekaj spremembami izboljšajo počutje psa. Zmerno, redno gibanje Kot poroča PetMD, naj se psi z artritisom izogibajo intenzivnim obremenitvam, kot sta skakanje ali divja igra, medtem ko redni sprehodi in zmerna aktivnost pomagajo ohranjati gibljivost sklepov. Toplo in udobno okolje Kot piše PetsCare, hladne površine povečujejo togost, zato naj ima pes toplo mesto za počitek. Priporočena so ortopedska ali ogrevana ležišča ter zaščitna oblačila za sprehode v hladnem vremenu.

Prilagodite dom Po priporočilih strokovnjakov lahko nedrseče preproge, lažje dostopne posode za hrano ali klančine zmanjšajo obremenitev sklepov in tveganje za padce. PetsCare omenja tudi podporne oprsnice za pse z večjimi težavami pri gibanju. Nadzor telesne teže in dodatki Kot navaja PetMD, veterinarji pogosto poudarjajo pomen zdrave telesne mase, saj prekomerna teža dodatno obremenjuje sklepe. Po posvetu lahko priporočijo tudi prehranske dodatke, kot so omega-3 maščobne kisline ali glukozamin.

Kdaj je čas za obisk veterinarja

Če opazite dolgotrajne spremembe v gibanju ali znake bolečine, je smiselno poiskati strokovni nasvet. Kot piše PetMD, so danes na voljo različne možnosti zdravljenja, od zdravil in fizioterapije do rehabilitacije, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja psa.