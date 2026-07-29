Pomen vode v vročinskih obdobjih

V času visokih temperatur ptice izgubljajo več tekočine in težje dostopajo do naravnih virov vode. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz National Audubon Society, je dostop do sveže vode eden ključnih dejavnikov za njihovo preživetje v urbanih in suburbanih okoljih. Tudi Royal Society for the Protection of Birds poudarja, da ptice v vročinskih dneh pogosto iščejo vsak razpoložljiv vir vode, saj ga v naravi primanjkuje.

icon-expand Naj bodo na vašem vrtu tudi ptice FOTO: Dreamstime

Najpreprostejša rešitev: ptičja kopel

Ena najučinkovitejših in hkrati najpreprostejših rešitev je postavitev plitve ptičje kopeli ali vodne posode na vrtu ali balkonu. Kot navaja organizacija BirdLife International, lahko že majhen vodni vir močno poveča možnosti ptic za ohlajanje in hidracijo. Pomembno je, da je voda plitva, čista in redno menjana, saj se v stoječi vodi hitro razvijejo bakterije. Posoda naj bi bila postavljena v polsenco, da se voda ne pregreva prehitro.

Dodatne vrtne prilagoditve za boljše pogoje

Poleg vode lahko veliko razliko naredi tudi zasaditev avtohtonih rastlin, ki pticam nudijo naravno senco in zatočišče. Kot poudarjajo pri National Geographic, naravni vrtovi z grmovnicami in drevesi ustvarjajo mikroklimo, ki blaži vročino. Koristno je tudi, da se izogibamo pesticidom, saj ti zmanjšujejo dostopnost hrane, kar v kombinaciji z vročino še dodatno obremeni ptičje populacije.

icon-expand Pomembno je, da je voda plitva, čista in redno menjana. FOTO: Adobe Stock

Kako še dodatno pomagati pticam poleti

Ptice v vročinskih valovih ne potrebujejo le vode, temveč tudi varna mesta za počitek. Senčna območja, gosto grmičevje in naravni kotički vrta jim omogočajo, da se umaknejo pred neposrednim soncem. Kot izpostavljajo strokovnjaki, kombinacija vode, sence in naravne hrane predstavlja najboljšo podporo za preživetje v ekstremnih razmerah.

Majhen ukrep, velika razlika

Preprosta vrtna rešitev, kot je ptičja kopel, lahko v času vročinskih valov pomeni razliko med življenjem in izčrpanostjo za številne ptice. Čeprav gre za majhen ukrep, njegov učinek sega daleč preko enega vrta, saj prispeva k ohranjanju lokalnega ekosistema in naravnega ravnovesja.

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