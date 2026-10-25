Dolgo časa je veljalo, da lahko veterinarji zdravijo posamezne bolezni, staranja pa ne morejo ustaviti. Zdaj se to spreminja. V ZDA potekajo raziskave, katerih cilj ni zdravljenje artritisa, srčnih bolezni ali raka, temveč neposredno upočasnjevanje procesa staranja pri psih. Znanstveniki verjamejo, da bi lahko tako psi živeli dlje in predvsem ostali zdravi več let.

Zakaj psi živijo tako malo?

Medtem ko majhne pasme pogosto dočakajo 15 let ali več, velike pasme živijo bistveno krajši čas. Nemške doge na primer v povprečju živijo približno 7 do 8 let, medtem ko čivave pogosto dočakajo 15 do 17 let. Raziskovalci menijo, da ima pri tem pomembno vlogo hormon IGF-1, ki spodbuja rast organizma, a je povezan tudi s hitrejšim staranjem. Prav ta biološki mehanizem skušajo zdaj izkoristiti za razvoj zdravil, ki bi lahko podaljšala življenjsko dobo psov.

icon-expand Znanstveniki razvijajo prvo zdravilo, s katerim bi vašemu psu lahko podaljšali življenje oziroma mu omogočili bolj zdravo starost. FOTO: Adobe Stock

Prvo zdravilo, ki ne zdravi bolezni, ampak upočasnjuje staranje

Ameriško biotehnološko podjetje Loyal razvija zdravilo z oznako LOY-002, namenjeno starejšim psom. Gre za dnevno tableto z okusom govedine, ki naj bi vplivala na presnovne procese, povezane s staranjem. Februarja 2025 je podjetje doseglo pomemben mejnik, ko je ameriška agencija FDA Center for Veterinary Medicine sprejela dokaze o pričakovani učinkovitosti zdravila. Januarja 2026 je sledila še potrditev varnostnega dela dokumentacije. To pomeni, da je zdravilo uspešno prestalo dva od treh ključnih regulatornih korakov na poti do pogojne odobritve.

Podjetje uradnega datuma, ko bo zdravilo dostopno v prodaji, še ni objavilo. Neodvisni analitiki in specializirani portali pa ocenjujejo, da bi lahko, če ne bo zapletov v proizvodnem delu postopka, pogojna odobritev prišla v obdobju 2026–2027.

V študijo z imenom STAY Study je bilo vključenih več kot 1.300 psov iz približno 70 veterinarskih klinik po ZDA, kar je ena največjih kliničnih raziskav v zgodovini veterinarske medicine. Če bo LOY-002 odobren, bo to najverjetneje prvo zdravilo v zgodovini, ki ga regulator odobri z namenom podaljševanja zdrave življenjske dobe pri kateri koli živalski vrsti.

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Ne gre le za daljše življenje, ampak za več zdravih let

Raziskovalci poudarjajo, da cilj ni zgolj podaljšanje življenja. Veliko pomembnejši je tako imenovani 'healthspan' oziroma obdobje življenja, ko je pes zdrav, gibljiv, igriv in brez hujših zdravstvenih težav. Če bodo raziskave uspešne, bi lahko psi dlje časa ostali aktivni, kognitivno čili, manj nagnjeni h kroničnim boleznim in bolj samostojni v pozni starosti.

Več kot 54.000 psov pomaga znanosti

Pomemben del raziskav predstavlja tudi projekt Dog Aging Project, največja raziskava staranja psov na svetu. V projekt je trenutno vključenih več kot 54.900 psov različnih starosti, pasem in zdravstvenih stanj. Raziskovalci spremljajo njihovo genetiko, prehrano, gibanje, okolje in zdravstveno stanje skozi vse življenje. Nekatere prve ugotovitve kažejo, da lahko na kakovost staranja vplivajo tudi okoljski dejavniki in socialna vključenost psa. Psi, ki imajo več stikov z ljudmi in okoljem, naj bi pogosto kazali boljše kognitivne sposobnosti v starosti.

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Psi pomagajo razkrivati skrivnosti človeškega staranja

Raziskave imajo lahko koristi tudi za ljudi. Znanstveniki so ugotovili, da so nekateri biološki označevalci staranja pri psih zelo podobni tistim pri ljudeh. V analizi krvnih vzorcev so odkrili presnovne vzorce, povezane z daljšo ali krajšo življenjsko dobo, ki močno spominjajo na ugotovitve iz raziskav človeškega staranja. Po mnenju raziskovalcev bi lahko psi postali eden najpomembnejših modelov za proučevanje zdravega staranja pri človeku.

icon-expand Če bo pristop uspešen pri psih, bodo rezultati zelo zanimivi tudi za raziskave človeškega staranja. FOTO: Adobe Stock

Prihajajo tudi zdravila za hujšanje hišnih ljubljenčkov

Razvoj se ne ustavlja pri dolgoživosti. Veterinarska stroka vse bolj raziskuje tudi uporabo zdravil, podobnih znanim zdravilom za hujšanje pri ljudeh. Debelost namreč prizadene velik delež hišnih ljubljenčkov in pomembno vpliva na njihovo življenjsko dobo. Več podjetij že preizkuša podobne učinkovine pri psih.

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