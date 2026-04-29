Prvi maj je čas veselja, druženja in tradicije, a žal tudi obdobje, ko zaradi kresov vsako leto pogine veliko malih živali. Na to so te dni opozorili v Društvu za zaščito živali Pomurja, ki so na Facebooku ponovno izpostavili skrito nevarnost kupov vejevja, pripravljenih na prižig.
Za ježke, žuželke in druge drobne živali so takšni kupi videti kot idealno zavetje. Pred mrazom, plenilci in vetrom. Ljudje pa se pogosto sploh ne zavedamo, da lahko z enim samim kresom nehote uničimo življenja živali, ki so komaj preživele dolgo in naporno zimo.
Preprost nasvet, ki rešuje življenja
Rešitev je presenetljivo preprosta: kres zložimo tik pred prižigom.
S tem preprečimo, da bi se vanj naselile živali, ki se nimajo možnosti umakniti, ko ogenj zajame suho vejevje. Poleg tega je tudi postavljanje kresa del prvomajskega vzdušja – priložnost za druženje, pogovor, pesem in skupno praznovanje.
Majhna sprememba za ljudi, a ogromna razlika za naravo. Premislek je prvi korak k odgovornemu praznovanju – takšnemu, ki spoštuje življenje okoli nas.
