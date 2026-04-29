Prvi maj je čas veselja, druženja in tradicije, a žal tudi obdobje, ko zaradi kresov vsako leto pogine veliko malih živali. Na to so te dni opozorili v Društvu za zaščito živali Pomurja, ki so na Facebooku ponovno izpostavili skrito nevarnost kupov vejevja, pripravljenih na prižig.

Za ježke, žuželke in druge drobne živali so takšni kupi videti kot idealno zavetje. Pred mrazom, plenilci in vetrom. Ljudje pa se pogosto sploh ne zavedamo, da lahko z enim samim kresom nehote uničimo življenja živali, ki so komaj preživele dolgo in naporno zimo.