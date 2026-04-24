Zakaj psi spomladi pogosteje bruhajo

Spomladanski čas prinaša spremembe v okolju, ki vplivajo tudi na prebavo psa. Po podatkih strokovnjakov iz American Kennel Club se v tem obdobju poveča stik z mladimi rastlinami, cvetnim prahom in različnimi alergeni. Eden najpogostejših razlogov za bruhanje je uživanje sveže, mlade trave, ki lahko draži želodec. Poleg tega se psi več gibajo na prostem, kjer lahko zaužijejo tudi druge snovi, ki povzročajo prebavne težave.

Zakaj psi jedo travo

Uživanje trave je zelo razširjeno vedenje. Razlogi za to niso povsem enoznačni, vendar strokovnjaki navajajo več možnih razlag. Po ugotovitvah portala PetMD psi travo pogosto jedo zaradi: - blaženja želodčnih težav, - naravnega nagona, - dolgočasja ali stresa, - potrebe po vlakninah. V nekaterih primerih trava sproži bruhanje, kar lahko pomaga psu, da izloči snovi, ki mu ne ustrezajo. Vendar to ne pomeni, da je bruhanje vedno normalno ali neškodljivo.

Sezonske alergije kot skriti vzrok

Pomlad prinaša tudi povečano količino cvetnega prahu in drugih alergenov. Po navedbah veterinarjev iz VCA Animal Hospitals lahko alergije pri psih povzročijo ne le srbenje in težave s kožo, temveč tudi prebavne motnje, vključno z bruhanjem. Pes lahko zaradi draženja zaužije več trave, kar dodatno poslabša stanje. Zato je pomembno opazovati tudi druge znake, kot so praskanje, rdeča koža ali pogosto lizanje tačk.

Kdaj je bruhanje nevarno

Občasno bruhanje po zaužitju trave običajno ni razlog za paniko. Kljub temu veterinarji opozarjajo na situacije, ko je potrebna hitra pomoč. Pozorni bodite, če: - pes bruha večkrat zapored, - opazite kri v izbruhani vsebini, - je pes apatičen ali brez energije, - ima drisko ali povišano telesno temperaturo, - ne jé ali ne pije. Takšni znaki lahko kažejo na resnejše težave, zato je priporočljivo čim prej poiskati veterinarsko pomoč.

Kako preprečiti težave spomladi

Preventiva je ključna za zdravje psa. Poskrbite, da ima pes uravnoteženo prehrano in dovolj gibanja. Redno preverjajte okolje, kjer se giblje, in preprečite dostop do potencialno škodljivih rastlin. Če vaš pes pogosto jé travo, mu lahko ponudite prehrano z več vlakninami ali se posvetujete z veterinarjem. Prav tako je smiselno spremljati morebitne znake alergij in jih pravočasno obravnavati.