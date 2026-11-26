Kako psi prepoznajo človeška čustva?

Psi že tisočletja živijo ob ljudeh in so se izjemno dobro prilagodili sporazumevanju z nami. Pozorni so na naš glas, držo telesa, kretnje in obraz. Toda kako dobro dejansko razumejo izraze na našem obrazu? Na to vprašanje je poskušala odgovoriti raziskovalna skupina pod vodstvom Laure V. Cuaya in Raúla Hernándeza-Péreza. V raziskavi, objavljeni avgusta 2026 v znanstveni reviji iScience, so preučevali, kako pasji možgani obdelujejo različne človeške obrazne izraze. Posebnost poskusa je bila, da psi niso bili uspavani. Družinski psi so se naučili mirno ležati v napravi za funkcijsko magnetnoresonančno slikanje, medtem ko so jim raziskovalci na zaslonu prikazovali fotografije neznanih ljudi. Psi so med slikanjem nosili tudi zaščito za ušesa, ki je zmanjšala hrup naprave. Raziskovalci so tako lahko spremljali njihovo možgansko dejavnost, ne da bi jih izpostavljali uspavanju ali fizičnemu omejevanju.

icon-expand Psi že tisočletja živijo ob ljudeh in so se izjemno dobro prilagodili sporazumevanju z nami. FOTO: Shutterstock

Nasmeh, jeza, strah in žalost: kaj so pokazali možgani psov?

V drugem delu raziskave so dvanajstim psom prikazovali obraze z različnimi izrazi: veselje, jezo, strah in žalost. Rezultati so bili zanimivi. Možgani psov so se na vesele obraze odzivali drugače kot na nevtralne in negativne izraze. Raziskovalci so ugotovili tudi razlike v vzorcih možganske dejavnosti pri zaznavanju nekaterih negativnih čustev. To pomeni, da psi ne zaznavajo samo splošne razlike med prijetnim in neprijetnim izrazom. Njihovi možgani lahko razlikujejo tudi med določenimi izrazi, na primer med jezo in strahom ter med žalostjo in strahom. Raziskava, objavljena v reviji iScience, je tako ponudila neposredne dokaze, da je pasje zaznavanje človeških obrazov kompleksnejše, kot so raziskovalci lahko pokazali doslej.

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Psi prepoznavajo tudi obraze ljudi, ki jih še nikoli niso videli

Zanimivo je, da so psi v raziskavi opazovali fotografije neznanih ljudi. To je pomembno, saj njihovi odzivi niso bili posledica poznavanja obraza lastnika ali predhodnih izkušenj z določeno osebo. Že raziskava iz leta 2016, objavljena v znanstveni reviji PLOS ONE, je pokazala, da se pri psih ob gledanju človeških obrazov aktivira predvsem del možganov, imenovan senčni reženj. Gre za področje, ki sodeluje pri obdelavi vidnih informacij. Novejši poskus je šel še korak dlje. Pokazal je, da pasji možgani ne obdelujejo vseh obraznih izrazov enako. Posebej zanimivo je bilo, da so raziskovalci zaznali različne vzorce dejavnosti pri nekaterih negativnih čustvih.

Ali to pomeni, da pes ve, kdaj smo žalostni?

Rezultati so spodbudni, vendar jih ne smemo razumeti preveč dobesedno. Raziskava dokazuje, da psi zaznavajo in razlikujejo določene človeške obrazne izraze, ne dokazuje pa, da žalost ali jezo razumejo povsem enako kot ljudje. V vsakdanjem življenju psi pri presojanju našega razpoloženja verjetno združujejo več informacij. Opazujejo obraz, poslušajo ton glasu, spremljajo naše gibanje in se odzivajo na spremembe v vedenju. Zato ni presenetljivo, da se nekateri psi približajo lastniku, ko ta joka, ali postanejo bolj previdni, kadar je človek razburjen. Pri tem sodelujejo tako njihove sposobnosti zaznavanja kot tudi izkušnje, ki jih pridobijo med skupnim življenjem z ljudmi.

icon-expand V vsakdanjem življenju psi pri presojanju našega razpoloženja verjetno združujejo več informacij. FOTO: Shutterstock

Kaj to pomeni za odnos med psom in lastnikom?

Raziskava je še en dokaz, kako posebna je vez med človekom in psom. Naši štirinožni spremljevalci niso pozorni samo na besede in ukaze, temveč spremljajo tudi drobne spremembe na našem obrazu. To je dobro upoštevati tudi pri vzgoji. Če želimo, da nas pes razume, moramo biti pozorni na celotno komunikacijo. Miren glas, jasne kretnje in dosledno vedenje mu pomagajo bolje razumeti, kaj od njega pričakujemo. Naslednjič, ko vas bo pes pozorno gledal v obraz, se zato spomnite, da morda ne opazuje samo vaših oči. Pozoren je tudi na drobne spremembe, ki jih sami pogosto niti ne opazimo.

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