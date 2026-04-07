Rdeče ptičje pršice (Dermanyssus gallinae) so pogost in nadležen zajedavec pri domačih kokoših. Preprečevanje infestacije se začne že pri načrtovanju prostora, nadzor prenašalcev, naravne prašne kopeli in uporaba akaricidov pa pomagajo vzdrževati zdravo perutnino. Z doslednimi ukrepi lahko vsi ljubitelji domačih jajc zagotovijo srečne in zdrave kokoši.

Rdeče ptičje pršice so drobni zajedavci, ki se hranijo s krvjo kokoši. Povzročajo srbenje, stres, izgubo apetita in slabše odlaganje jajc. Infestacija se lahko hitro razširi, še posebej v toplih in vlažnih prostorih.

Pršica običajno svoje žrtve zajeda ponoči. Odrasli osebki so jajčaste oblike in imajo nesegmentirano telo velikosti do 1 mm ter osem nožic. Barva pršic je bela ali sivkasta, ko se napijejo krvi, pa postanejo rdeče barve. Pršica lahko povzroči srbeč dermatitis tudi pri človeku.