Rdeče ptičje pršice (Dermanyssus gallinae) so pogost in nadležen zajedavec pri domačih kokoših. Preprečevanje infestacije se začne že pri načrtovanju prostora, nadzor prenašalcev, naravne prašne kopeli in uporaba akaricidov pa pomagajo vzdrževati zdravo perutnino. Z doslednimi ukrepi lahko vsi ljubitelji domačih jajc zagotovijo srečne in zdrave kokoši.
Kaj so rdeče ptičje pršice in zakaj so težava
Rdeče ptičje pršice so drobni zajedavci, ki se hranijo s krvjo kokoši. Povzročajo srbenje, stres, izgubo apetita in slabše odlaganje jajc. Infestacija se lahko hitro razširi, še posebej v toplih in vlažnih prostorih.
Pršica običajno svoje žrtve zajeda ponoči. Odrasli osebki so jajčaste oblike in imajo nesegmentirano telo velikosti do 1 mm ter osem nožic. Barva pršic je bela ali sivkasta, ko se napijejo krvi, pa postanejo rdeče barve. Pršica lahko povzroči srbeč dermatitis tudi pri človeku.
Prepoznavanje infestacije
Znaki prisotnosti pršic so:
- Kokoši se pogosto praskajo ali otresajo.
- Najdemo majhne rdeče ali temne pike na peresih in koži.
- Slabša kakovost jajc in zmanjšana produktivnost.
Kot poroča Backyard Poultry Magazine, je zgodnje prepoznavanje ključno za uspešno obvladovanje pršic.
Kako preprečiti infestacijo
Preventiva se začne že pri gradnji kokošnjaka ali urejanju prostora. Priporočljivo je:
- Uporaba gladkih in neporoznih površin, kjer se pršice težje zadržujejo.
- Redno čiščenje in dezinfekcija sten ter tal.
- Zagotovitev suhega in zračnega okolja, saj vlaga pospešuje razmnoževanje pršic.
- Pravilno načrtovan prostor močno zmanjša tveganje infestacije.
Kako preprečiti prenos pršic prek ptic in drugih živali
Prenašalci pršic so tudi divje ptice, glodavci in celo ljudje. Kolikor je mogoče, jim onemogočimo dostop do rejne perutnine z mrežami, zaprtimi okni in nadzorovanjem obiskov zunanjih živali, kot piše Backyard Poultry Enthusiast.
Naravni mehanizem: prašne kopeli kot pomoč kokošim
Prašne kopeli so naraven način, kako se kokoši same branijo pred pršicami. Naj se valjajo v mešanici peska, pepela ali diatomejeve zemlje, ki mehansko odstranjuje pršice s perja in kože. Redna uporaba prašnih kopeli je izredno priporočljiva kot preventivni ukrep.
Uporaba akaricidov in veterinarsko odobrenih pripravkov
Če infestacija postane huda, je priporočljiva uporaba akaricidov in veterinarsko odobrenih pripravkov. Pomembno je upoštevati navodila za uporabo, saj nepravilna uporaba lahko škoduje kokošim ali povzroči odpornost pršic. Kombinacija kemičnih in naravnih metod je najbolj učinkovita.
