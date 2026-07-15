Po podatkih Prirodoslovnega muzeja Slovenije in slovenskih zooloških pregledov spadajo rovke med žužkojede sesalce, ki imajo pomembno vlogo v naravnih ekosistemih. Zaradi podobnega videza jih ljudje pogosto napačno prepoznajo.

Rovke niso glodavci, temveč žužkojedi sesalci

Rovke spadajo v družino Soricidae in niso glodavci, kot so miši, temveč žužkojedi sesalce. To pomeni, da se biološko bistveno razlikujejo od mišjih vrst, predvsem po zgradbi zobovja in načinu prehranjevanja. Znanstveni prispevki slovenskih raziskovalcev, objavljeni v okviru univerzitetnih študij Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, potrjujejo, da so rovke del širših ekoloških raziskav malih sesalcev, kjer se poudarja njihova posebna vloga v ekosistemih.

Če na vrtu opazite rovko, to običajno pomeni, da je okolje bogato z žuželkami in drugimi nevretenčarji. Ker se prehranjuje s številnimi organizmi, ki lahko povzročajo težave na gredicah, je za vrtnarje praviloma koristna. Za razliko od voluharja ali nekaterih vrst miši rovka ne objeda korenin in ne povzroča škode na vrtninah.

Kako prepoznamo rovko v naravi?

Kot je razvidno iz slovenskih naravoslovnih opisov, imajo rovke značilen podaljšan gobček, drobne oči in zelo hitro gibanje. V primerjavi z mišmi so običajno manj "glodalskega" videza in imajo drugačno obliko telesa. Po podatkih slovenskih zooloških opisov vrst, kot so gozdna rovka, mala rovka in povodna rovka, so te živali razširjene po različnih habitatih v Sloveniji, od gozdov do mokrišč.

icon-expand Na vrtu ste jo verjetno že videli, a večina ljudi misli, da gre za miš. V resnici je rovka eden najbolj koristnih malih sesalcev, saj pomaga zmanjševati število škodljivcev. FOTO: Adobe Stock

Kaj jedo rovke in zakaj so pomembne?

Kot navajajo raziskave o prehrani rovk, med njimi tudi študija slovenskih biologov, objavljena v znanstvenih prispevkih o prehranjevanju Soricidae, se rovke prehranjujejo predvsem z nevretenčarji, kot so žuželke, pajki in deževniki. To pomeni, da imajo ključno vlogo pri naravnem uravnavanju populacij žuželk. Po podatkih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in spremljajočih ekoloških raziskav so rovke pomemben del prehranjevalnih verig, saj jih plenijo tudi sove, lisice in drugi plenilci. S tem prispevajo k stabilnosti naravnega ravnovesja v ekosistemih.

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Zakaj ljudje rovke pogosto zamenjajo z mišmi?

Kot navajajo slovenski naravoslovni opisi vrst, je razlog za pogosto zamenjavo predvsem podoben velikostni razred in barva kožuha. Vendar pa strokovnjaki Prirodoslovnega muzeja Slovenije poudarjajo, da se že pri natančnejšem opazovanju pokažejo ključne razlike v obliki glave, zobovju in vedenju.

icon-expand Rovke so koristne, saj pomagajo nadzorovati populacije škodljivih žuželk. FOTO: Adobe Stock

Rovke so koristne živali v naravi

Slovenski naravoslovni viri in ekološke raziskave poudarjajo, da so rovke koristne, saj pomagajo nadzorovati populacije škodljivih žuželk in drugih nevretenčarjev. Kot izhaja iz slovenskih študij prehrane malih sesalcev, objavljenih v znanstvenih publikacijah, lahko rovke pojedo velike količine drobnih živali glede na svojo velikost. Zaradi tega so pomemben naravni regulator, ki zmanjšuje potrebo po kemičnih ukrepih v naravi in prispeva k biološkemu ravnovesju. Dolgoročno je za vrt koristnejši pristop, ki temelji na spodbujanju biotske raznovrstnosti in naravnih plenilcev, kot pa pretirana uporaba pesticidov. Prisotnost rovk je zato lahko znak zdravega in uravnoteženega vrta.

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