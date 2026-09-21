Z nižjimi temperaturami se v številnih domovih znova pojavljajo nezaželeni jesenski obiskovalci. Smrdljivci, ki jih mnogi opazijo na oknih, fasadah, balkonih ali celo v notranjih prostorih, ravno v tem obdobju iščejo topel kotiček za prezimovanje. Čeprav niso nevarni za ljudi, lahko hitro postanejo prava nadloga. Marsikdo jih odkrije med obešenim perilom, na zavesah ali ob svetilih. Njihova prisotnost je najbolj opazna v sončnih jesenskih dneh, ko se zbirajo na toplih in osvetljenih površinah. Strokovnjaki pojasnjujejo, da jih privlačita predvsem toplota in svetloba, zato pogosto končajo v hišah, stanovanjih, garažah in na podstrešjih, poroča dnevnik.hr.

Napaka, ki jo naredi največ ljudi

Če v stanovanju opazite smrdljivca, ga nikar ne stiskajte ali pohodite. Ko se počuti ogroženega, sprosti značilen vonj, ki je sicer neškodljiv, a zelo neprijeten. Prav po tem obrambnem mehanizmu je žuželka dobila svoje ime.

icon-expand Smrdljivci jeseni iščejo topla zavetja za prezimovanje, zato jih v tem obdobju pogosto opazimo na oknih, balkonih in fasadah hiš. FOTO: Shutterstock

Najlažje ga odstranite tako, da ga ujamete v kozarec ali drugo posodo in odnesete na prosto. Če se jih je nabralo več, lahko uporabite tudi sesalnik, vendar je priporočljivo vrečko ali vsebino čim prej odstraniti iz doma.

Kako preprečiti, da bi vstopili v dom?

Najbolj učinkovita je preventiva. Preglejte tesnila okoli oken in vrat, popravite poškodovane komarnike ter zatesnite morebitne razpoke v fasadi. Prav skozi takšne odprtine smrdljivci najpogosteje najdejo pot v notranjost.

Smrdljivci ne marajo vonjav citrusov, česna, klinčkov in mete. Za njihovo odganjanje lahko uporabite lupine citrusov, liste teh rastlin ali eterična olja z navedenimi vonji.

Koristno je tudi zmanjšati zunanjo razsvetljavo v večernih urah, saj jih svetloba močno privlači. Strokovnjaki priporočajo redno vzdrževanje okolice hiše, obrezovanje rastlin ob fasadi ter odstranjevanje odmrlega rastlinja, kjer se lahko zadržujejo, poroča omenjena stran.

icon-expand Smrdljivci FOTO: Shutterstock

Dobra novica je, da smrdljivci ne pikajo, ne grizejo in ne prenašajo bolezni. Slaba novica pa je, da jih boste v prihodnjih tednih zaradi ohlajanja vremena verjetno videvali vse pogosteje.