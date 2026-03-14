Kot so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), spadajo ribe napihovalke v družino Tetraodontidae, ki so ene najbolj strupenih živali na svetu. Kožo imajo golo ali pokrito z drobnimi trni. Domujejo predvsem v morjih jugovzhodne Azije, zaradi tropikalizacije pa jih zadnje desetletje srečujemo tudi pri nas. Prvič smo jo v našem morju zaznali novembra 2012. Riba napihovalka je dobila ime po svoji značilni zračni vreči, ki je slepi privesek prebavila. Kadar se riba čuti ogroženo, se napihne - pogoltne vodo, da se njeno bodičasto telo poveča in tako odžene napadalca. Številne vrste imajo v tkivih in organih strupe (toksine), ki lahko človeku, ki jih zaužije, povzročijo hudo zastrupitev ali celo smrt.

Riba napihovalka je dobila ime po svoji značilni zračni vreči, ki je slepi privesek prebavila.

Določene vrste ribe napihovalke so na Japonskem in drugod v Aziji cenjene kot vrhunske delikatese – jed fugu, zaradi katere letno umre precej ljudi. Strup tetrodoksin (TTX) je v njenih tkivih, in sicer je koncentriran v jetrih in drugih notranjih organih, v mišicah je le v manjših količinah neenakomerno porazdeljen. V času drstenja rib je tetrodoksin prisoten predvsem v območju spolnih žlez ribe. Na Japonskem ribo fugu pripravljajo že tisočletja in velja za največjo specialiteto in najvišji gurmanski izziv. O pripravi te ribe obstajajo več kot 2000 let stari zapisi, žrtve zastrupitve s to ribo pa so pričeli evidentirati v drugi polovici prejšnjega stoletja. Samo leta 1958 so na Japonskem zabeležili 176 zastrupitev z ribo fugu. Od takrat se morajo kuharski mojstri nekaj let izobraževati in trenirati pripravo ribe napihovalke, preden dobijo licenco za pripravo te skrajno nevarne jedi, še navajajo na NIJZ. Najpogosteje postrežejo ribo fugu narezano na tanke rezine kot sashimi s kuhano zelenjavo. Kožo postrežejo na tanko narezano v solati, plavuti pa pražijo na vročem olju.

Kako močan strup je tetradotoksin?

Tetrodotoksin (TTX) je zelo močan živčni strup (nevrotoksin), ki ga najdemo predvsem v jetrih in spolnih organih (gonadah) nekaterih morskih rib, kot so ribe napihovalke in druge. TTX je bil najden tudi v organih nekaterih vrst dvoživk, hobotnic, školjk, polžev, morskih zvezd, črvov in rakov. Domnevajo, da tetrodotoksin, ki ga najdemo v številnih vodnih organizmih, proizvajajo bakterije, ki so prisotne v koži in črevesju rib in školjk (Pseudomonas, Vibrio spp. in druge vrste patogenih bakterij in simbiontov) in se tam razmnožujejo.

Toksičnost rib napihovalk so poznali že stari Kitajci, učinke tetrodotoksina so uporabljali tudi za terapevtske namene. Toksin je bil prvič izoliran leta 1909 na Japonskem.

Človek se zastrupi, če zaužije nepravilno pripravljeno meso in/ali organe takšnega organizma ali v primeru, če so bila s toksinom zastrupljena druga živila. Do zastrupitve lahko pride tudi z vdihavanjem in vbrizgavanjem ali, če strup vstopi v organizem preko poškodovane kože.

Tetrodotoksin (TTX) je izredno močan nevrotoksin (je stokrat bolj strupen kot cianid), ki ovira prenos signala od živcev do mišic in povzroča naraščajočo paralizo mišic telesa.

Smrt nastopi v štirih do šestih urah

Kot navajajo na NIJZ, je zastrupitev, ki nastane kot posledica uživanja rib napihovalk, izredno resna, lahko usodna. Organi (npr. jetra) ribe napihovalke lahko vsebujejo tolikšne vrednosti tetrodotoksina, da privedejo do paralize in odpovedi dihanja. Toksičnost se razlikuje med vrstami organizmov, različnimi letnimi časi in različnimi geografskimi lokacijami.

Če bolnik preživi 24 ur, se okrevanje običajno pojavi v nekaj dneh. Za zastrupitev s tetrodotoksinom ni znanih protistrupov. Zdravljenje je podporno in temelji na prisotnih bolezenskih znakih.