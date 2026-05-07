Takrat jih je mogoče opaziti na tleh ali na nizkih vejah. A pozor: to ni znak, da so zapuščeni.

Gozdovi so ozeleneli in v Sloveniji se je že izvalil prvi letošnji rod lesnih sov, so na Facebooku sporočili pri Owls of Slovenia – Sove Slovenije . Čeprav mladiči sprva še varno počivajo v gnezdilnicah, kmalu pride čas, ko zapustijo gnezdo – še preden zares obvladajo letenje.

Mladiči lesnih sov se v tem obdobju s pomočjo močnih krempljev in kljuna spretno premikajo po vejah in potrpežljivo čakajo starše, da jih nahranijo. Starši so skoraj vedno v bližini in budno spremljajo dogajanje.

Če v gozdu naletite na puhastega mladiča, strokovnjaki opozarjajo:

- ne dotikajte se ga in ga nikakor ne odnašajte domov.

Najbolje je, da se mirno umaknete in mu pustite prostor. Človeški poseg lahko mladiču odvzame možnost, da se normalno razvije v naravi.

Narava večinoma ve, kaj počne – mi pa ji lahko pomagamo tako, da ji damo mir.