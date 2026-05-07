Mladiči sov so že na poti v svet – a še ne znajo leteti
Gozdovi so ozeleneli in v Sloveniji se je že izvalil prvi letošnji rod lesnih sov, so na Facebooku sporočili pri Owls of Slovenia – Sove Slovenije. Čeprav mladiči sprva še varno počivajo v gnezdilnicah, kmalu pride čas, ko zapustijo gnezdo – še preden zares obvladajo letenje.
Takrat jih je mogoče opaziti na tleh ali na nizkih vejah. A pozor: to ni znak, da so zapuščeni.
Zakaj mladiča ne smemo pobrati?
Mladiči lesnih sov se v tem obdobju s pomočjo močnih krempljev in kljuna spretno premikajo po vejah in potrpežljivo čakajo starše, da jih nahranijo. Starši so skoraj vedno v bližini in budno spremljajo dogajanje.
Če v gozdu naletite na puhastega mladiča, strokovnjaki opozarjajo:
- ne dotikajte se ga in ga nikakor ne odnašajte domov.
Najbolje je, da se mirno umaknete in mu pustite prostor. Človeški poseg lahko mladiču odvzame možnost, da se normalno razvije v naravi.
Narava večinoma ve, kaj počne – mi pa ji lahko pomagamo tako, da ji damo mir.
Lesna sova je ena najpogostejših vrst sov v Evropi in Sloveniji. Je srednje velika sova z zaokroženo glavo brez čopkov na ušesih ter prepoznavnim, glasnim oglašanjem, ki ga pogosto slišimo v filmih kot tipičen zvok noči. Je izrazito nočna ptica, ki se hrani predvsem z majhnimi sesalci, kot so miši in voluharji, ter je izjemno prilagojena na življenje v gozdovih, parkih in celo bližini človeških naselij.
Pri pticah ujedah in sovah izraz 'branje' ali 'razlet' označuje obdobje, ko mladiči zapustijo gnezdo, še preden so popolnoma sposobni samostojnega letenja. V tem času se mladiči zadržujejo na vejah v bližini gnezda, kjer vadijo plezanje in krepitev mišic, medtem ko jih starši še vedno redno hranijo. To je povsem naraven del njihovega razvoja, saj jim gnezdo postane pretesno, hkrati pa jim razpršitev po vejah nudi boljšo zaščito pred plenilci, ki bi lažje odkrili celotno leglo na enem mestu.
