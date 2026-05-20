Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Generalna skupščina ZN je sicer 20. maj za svetovni dan čebel razglasila leta 2017 zaradi prizadevanj Slovenije, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018.

Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet - partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer v ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. "Čebele in ljudje že tisočletja delijo tesno in razvijajočo se vez, ki jo oblikujejo načini, kako so se skupnosti po vsem svetu zanašale na čebele za hrano in preživetje, pri čemer so čebele pogosto postale del njihove kulturne identitete," so poudarili pri Organizaciji ZN za hrano in kmetijstvo (FAO).