Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Generalna skupščina ZN je sicer 20. maj za svetovni dan čebel razglasila leta 2017 zaradi prizadevanj Slovenije, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018.
Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet - partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer v ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. "Čebele in ljudje že tisočletja delijo tesno in razvijajočo se vez, ki jo oblikujejo načini, kako so se skupnosti po vsem svetu zanašale na čebele za hrano in preživetje, pri čemer so čebele pogosto postale del njihove kulturne identitete," so poudarili pri Organizaciji ZN za hrano in kmetijstvo (FAO).
Ob tem so opozorili na zmanjševanje števila čebel, opraševalcev in drugih žuželk. "Današnji dan nam ponuja priložnost, da spodbujamo ukrepe, ki bodo zaščitili in izboljšali opraševalce in njihove habitate, izboljšali njihovo številčnost in raznolikost ter podprli trajnostni razvoj čebelarstva," so dodali.
Brez čebel ni hrane: zakaj so opraševalci ključni
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni čebel. "Čebelarji ste med ključnimi varuhi prehranske prihodnosti sveta. Zato je pozitivna novica z začetka tega leta ta, da Evropa končno dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. Verjamem, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem dejansko namenila, in to že v letu 2027," je izpostavil.
Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenim medom, katerega je po podatkih Evropske komisije evropskem trgu kar 47 odstotkov. "Evropska politika problem zelo dobro pozna, vendar konkretnih rešitev še vedno ni. Treba je povedati odkrito: trgovski lobiji ponarejenega medu so trenutno močnejši od glasu čebelarjev. Edina prava pot je, da stopimo skupaj čebelarji in potrošniki ter s svojo izbiro jasno povemo, da ponarejenega medu ne bomo kupovali," je pozval Noč.
Da je v skupino opraševalcev je vključenih prek 200.000 prosto živečih živalskih vrst, vključno z divjimi čebelami, muhami trepetavkami, metulji, pticami, netopirji in več kot 20.000 vrstami v naravi prisotnih čebel, pa so spomnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Dodali so, da bodo morale države članice EU v okviru nove evropske uredbe o obnovi narave, sprejete leta 2024, do leta 2030 prek ukrepov varstva opraševalcev ustaviti upad števila njihovih populacij, kasneje pa obrniti trend in zagotoviti ugodno stanje. "Zaradi pomanjkanja podatkov o stanju in hitrosti upada Slovenija, skupaj z ostalimi državami članicami, v naslednjem letu začenja z izvajanjem spremljanja stanja opraševalcev," so napovedali.
