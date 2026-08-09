Po podatkih veterinarskih strokovnjakov se zastrupitve z zdravili pri hišnih ljubljenčkih največkrat zgodijo zaradi nevednosti lastnikov.

Paracetamol: ena najnevarnejših učinkovin za mačke

Paracetamol (aspirin, naklofen, lekadol, daleron ...), je lahko za mačke smrtno nevaren že v zelo majhnih količinah. Kot pojasnjuje VCA Animal Hospitals, mačke nimajo encimov za varno razgradnjo te učinkovine, zato lahko pride do hude poškodbe jeter in krvi. Pri psih je paracetamol prav tako nevaren, saj lahko povzroči poškodbe jeter, otekanje obraza in težave z dihanjem. Kot navaja PetMD, je hitra veterinarska pomoč ključna, saj je zastrupitev lahko hitro življenjsko ogrožajoča.

icon-expand Zdravila za ljudi so lahko smrtonosna za pse. FOTO: Adobe Stock

Nesteroidna protivnetna zdravila, ki so za ljudi varna v običajnih odmerkih, so pri živalih bistveno bolj tvegana, saj njihov metabolizem deluje drugače. Kot poroča Cornell University College of Veterinary Medicine, so psi in mačke občutljivejši na tovrstne učinkovine kot ljudje.

Zakaj so zdravila za ljudi nevarna za živali

Razlike v presnovi med ljudmi in živalmi pomenijo, da lahko že majhne količine zdravil povzročijo hude posledice. Po podatkih Veterinary Poisons Information Service so najpogostejši vzroki zastrupitev pri hišnih ljubljenčkih prav zdravila iz domače lekarne. Pogosto se zastrupitve zgodijo, ko žival zaužije tablete, ki so padle na tla, ali ko lastniki poskušajo sami zdraviti bolečino brez posveta z veterinarjem.

icon-expand Če lastnik sumi, da je žival zaužila nevarno zdravilo, je treba takoj poiskati veterinarsko pomoč. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj storiti ob sumu na zastrupitev

Če lastnik sumi, da je žival zaužila nevarno zdravilo, je treba takoj poiskati veterinarsko pomoč. Kot navajajo strokovnjaki iz American Veterinary Medical Association, je čas ključnega pomena, saj lahko zgodnje ukrepanje bistveno izboljša izid zdravljenja. Veterinar lahko glede na situacijo sproži izzvano bruhanje, uporabi aktivno oglje ali druge protokole razstrupljanja. Domača zdravila za ljudi nikoli niso varna izbira za samozdravljenje hišnih ljubljenčkov. Tudi zdravila, ki se zdijo neškodljiva, lahko povzročijo resne poškodbe organov ali celo smrt, zato je vedno potreben posvet z veterinarjem pred kakršno koli uporabo zdravil pri živalih.

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